DEÜ'de hizmet veren birimler yeniden açılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde daha önce açılan ve hizmete giren birimlerden bazıları yarın Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla yeniden açılacak. KİTVAK Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yemek Laboratuvarı, Merkez Kütüphane Cep Sineması, engelsiz çalışma odası ve yerleşke içerisinde bulunan mescitler yeniden açılacak birimler oldu

Ali Budak-DEÜ Rektör Vekili olan Prof. Dr. Erdal Çelik, YÖK'ün Prof. Dr. Adnan Kasman'ın hakkındaki soruşturmaları 15 Haziran'a kadar uzatması sonrası görevini sürdürüyor. Görevini sürdüren vekil Çelik hakkında çok çeşitli iddiaları da daha önce gazetemizde duyurduk. Yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan kurumların daha önceden açıldığı ve hizmet vermeye başladığı biliniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Perşembe günü bir dizi açılış ve temel atma töreni olacak. DEÜ tarafından geçilen davette açılışları Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı belirtildi. Ancak açılacak olan birimlerin çoğunluğu geçtiğimiz aylarda açılmış ve hizmete vermeye başlamıştı. DEÜ yeniden açılışı yaparken açılışını yapacağı Bioİzmir Merkez Laboratuvar, Lyme Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT), Nöroloji Kliniği Çocuk Kliniği'nin yanında açılışları yapılacak olan KİTVAK Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yemek Laboratuarı, Merkez Kütüphane Cep Sineması, engelsiz çalışma odası ve yerleşke içerisinde bulunan mescitler zaten açılmış ve kullanılıyordu.

Rektörlük binasının ne zaman biteceği bilinmiyor?

DEÜ Tınaztepe Kampüsü'nde şu anda İnşaat, Makine, Meteoroji Mühendisliği Fakülteleri'nde, merkez kütüphanede, Hukuk Fakültesi'nde, diğer kampüslerdeki Eğitim ve Tıp Fakülteleri'nde de mescitler bulunuyor. Eğitim Fakültesi'ndeki mescit 90 metrekare, Tıp Fakültesi'ndeki mescit ise 225 metrekareden oluşuyor. Bunların yanı sıra 2 caminin de temel atma töreni gerçekleşecek. Bunun yanında hala yapımı bitmeyen rektörlük, yabancı diller yüksekokulu ve kreş inşaatlarına para bulunamazken üniversiteye iki adet camii için para bulunabilecek mi sorusu da akıllara geliyor.

Kasman'ın incelemesi 15 Haziran'a uzatıldı

Hakkındaki soruşturma nedeniyle görevinden alınan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman'ın yerine vekaleten Prof. Dr. Erdal Çelik atanmıştı. Erdal Çelik'in de hakkında çok ciddi iddialar bulunuyor. Bu konuda da gazete olarak haberler yaptık. Hiçbirine herhangi bir açıklamada dahi bulunulmadı. Prof. Dr. Çelik göreve gelir gelmez üniversitede vekaleten görev değişimlerinde de bulundu. Kendine yakın isimlere yönetim kademesinde yer veren Çelik'in bu iddialar hakkında da bir açıklaması olmadı. Görevinden aldığı bazı isimler de görevden almaların hukuksuz olduğu gerekçesiyle Çelik'in atamalarını yargıya taşımıştı. Görevden alınan Prof. Dr. Adnan Kasman hakkında ilk 6 aylık incelemede bir şey bulamayan YÖK'ün Kasman'ı görevine iade etmesi beklenirken, inceleme süresini 15 Haziran'a kadar yeniden uzattı.



KUTU

Sorulara cevap hala yok!

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, cevaplaması için yönelttiğimiz sorulara cevap vermeyince CHP İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan sorularımızı yazılı önerge halinde Başbakan Binali Yıldırım'a sormuştu. O konuda da herhangi bir açıklama yapılmadı. Biz de Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik'e cevaplaması için sorularımızı yeniden yöneltiyoruz.

1-İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit aracılığıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Çınar ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Süral Özer'in istifasını istemiş midir? İstediyse bunun somut ve hukuki gerekçesi nedir?

2-Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün zamanında FETÖ ile bağlantısı olabilecek çalışanlar hakkındaki bilgi ve belgeleri incelemek için üç kişilik komisyon kurulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova'nın da üyesi olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi FETÖ Komisyonu'nun lav edilme nedeni nedir? Prof. Dr. Bülent Çukurova'nın görevinden alınma nedeni ile komisyon üyesi olması arasında bir bağlantı var mıdır?

3-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcılığı'na önceki dönem enstitünün müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Kemal Arı atanmıştır. Ancak Kemal Arı'nın hukuki olarak bu yardımcılığa atanamayacağı çünkü önceki dönemlerden soruşturma geçirdiği ve 5 yıl boyunca idari görevde üst makama atanamayacağı yönünde ceza aldığını bilinmektedir. Kemal Arı neden ve nasıl atanmış, sonrasında ise (1 ay içinde) neden görevden almıştır? Görevden alma nedeni cezalı olmasıyla mı ilgilidir yoksa başka bir sebebi var mıdır?