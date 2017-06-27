Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beyköy'den Beydağ'a yönüne giden evli ve 1 çocuk babası Ergün Gündüz yönüne giden plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada Gündüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaynak: DHA
Ergün Gündüz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kiraz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Gündüz'ün küçük yaştaki bir oğlunu da traktör kazasında kaybettiği belirtildi.
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