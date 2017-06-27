Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR'in Beydağ İlçesi'nde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü 49 yaşındaki Ergün Gündüz, yaşamını yitirdi

Kaza, saat 20.00 sıralarında Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beyköy'den Beydağ'a yönüne giden evli ve 1 çocuk babası Ergün Gündüz yönüne giden plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada Gündüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Ergün Gündüz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kiraz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Gündüz'ün küçük yaştaki bir oğlunu da traktör kazasında kaybettiği belirtildi.

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