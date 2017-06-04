Dikili'de kumsallar pırıl pırıl oluyor

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Belediye, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında başlattığı kumsal temizleme ve bakım çalışmalarına tüm sahil bandında kesintisiz olarak devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar kapsamında, mavi bayraklı plajlarda dahil olmak üzere tüm plajlarda elden geçirilerek, pırıl pırıl yapılıyor

Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Hüseyin Elma'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarında ekipler iki aşamalı çalışma yürütüyor. Çalışmanın ilk etabında sahil bandında mıntıka temizliği yapılarak, iklimsel nedenlerle sahile vuran yosun ve deniz eriştesi gibi deniz atıklar toplanarak sahiller kötü görüntüden arındırılıyor. İlk etabın tamamlanmasının ardından ikinci etaba başlayan ekipler özel araçlarla, plaj kumlarını eleyerek, içerisindeki yabancı ve zararlı maddelerden temizliyor. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda toplamda 9 römork dolusu atığın toplanarak, bertaraf edildiği temizlik ve bakım çalışmalarının yaz sezonu boyunca periyodik olarak tüm plajlarda yürütüleceği belirtilirken, çalışmalar ilçe sakinleri tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.





DİKİLİ YENİ SEZONA HAZIR





CHP'li Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili'nin turizmde öncü kentler kategorisinde bulunduğunu belirtip, 2017 yaz sezonunun sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi. Başkan Tosun, "Kentimizi artık dünya tanıyor. Tarihimizle, kültürel ve doğal güzelliklerimizle Ege'nin incisiyiz. Son üç yılda kentimiz, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. İlçemizin yerleşik nüfusu 50 bini bulmazken, geçtiğimiz yaz sezonunda nüfusumuz 500 bin bandını aşmıştır. Her geçen yıl yükselen bir değere sahip olan ve dünya turizmine adını altın harflerle yazdıran bir kent olduk. Belediyemizin ekiplerimiz de bu gelişime paralel olarak önemli çalışmalar ortaya koymaktadır. Bunların başında da Temizlik İşleri Müdürlüğümüz'ün özveriyle yürüttüğü çalışmalar gelmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz'e bağlı ekiplerimizin sabahın ilk ışıklarıyla başladığı çalışmalarla hemşerilerimize ve ilçemize konuk gelecek misafirlerimize daha temiz ve güvenli ortamlar sunmayı hedefliyor. Vatandaşlarımızdan da bu yönde olumlu tepkiler alıyoruz. Kentimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, herkesin gönül rahatlığıyla denize girebilmelerine ve güneşlenmesine ortam sağlamak için plajlara çıkarma yapmış durumda" dedi.





Herkesin keyif içerisinde tatil yapmasına katkı sunmak için sahil bandında başlatılan çalışmaların sezon süresince de sıklıkla süreceğini beliren Başkan Tosun, tatil planı yapanlara, "Dikili'nin denizi, güneşi, kumsalları ve doğal güzellikleri sizi çağırıyor" diye seslendi.

Kaynak: