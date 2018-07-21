Doğal Yaşam'ın yeni üyeleri: Çilli ve Zilli

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra ailesi, bir ay arayla iki yeni doğum heyecanı birden yaşadı. Haziran'da dünyaya gelen ve "Çilli" adı verilen sevimli yavrudan sonra, geçtiğimiz günlerde doğan zebraya da "Zilli" ismi konuldu. Yeni yavrularla birlikte parktaki zebra sayısı 9'a yükseldi

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın 130 türde 1500’ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peşpeşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Ziyaretçilerin ilgi odağı zebralar da, yeni doğumlarla bu gelişime katkı sağlıyor.

Daha önce bir erkek zebranın bulunduğu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na 2012 yılında İsrail'in Ramat Gan Hayvanat Bahçesi'nden 3 dişi zebranın getirilmesiyle oluşan zebra grubu, peşpeşe doğumlarla aileye dönüştü. Son bir ayda iki yeni doğum heyecanı daha yaşayan zebra ailesindeki üye sayısı 9'a yükseldi. yaşadı. Haziran'da dünyaya gelen ve "Çilli" adı verilen sevimli yavrudan sonra, geçtiğimiz günlerde doğan zebraya da "Zilli" ismi konuldu. Bir anda parkın yeni maskotu haline gelen sevimli yavrular Zilli ve Çilli, ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

Zürafa, deve kuşu ve su aygırları ile birlikte 18 bin metrekarelik Afrika Savanı'nda yaşayan zebra ailesi, Doğal Yaşam Parkı’na gelen ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken türler arasında yer alıyor.