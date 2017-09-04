Doğaltaş sektörü ihracatta 2 milyar dolara koşuyor

TÜRKİYE’de ihracatın lokomotif sektörlerin başında gelen, 2017 yılında 'İnadına üretim, inadına ihracat' sloganıyla hareket eden Türk doğaltaş sektörü ihracatta 2 milyar dolara ilerliyor

Türk doğaltaş sektörü 2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde 165 ülkeye, 1 milyar 161 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye, 2016 yılının Ocak- Temmuz döneminde 999 milyon dolarlık doğaltaş ihraç etmişti. Türkiye’nin doğaltaş ihracatı 2016 yılının ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.



En büyük ihracat pazarı Çin’deki ekonomik durgunluk nedeniyle son üç yıldır ihracatı gerileyen Türk doğaltaş sektörü, Çin ve Hindistan pazarlarındaki hareketlilikle birlikte ihracatta tekrar artışa geçti. Doğaltaş sektörü, 2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde Çin’e yüzde 39’luk artışla 525 milyon dolarlık doğaltaş ihraç ederken, Hindistan’a yaptığı ihracatı ise yüzde 109’luk artışla 22 milyon dolardan 46 milyon dolara çıkardı.



Türk doğaltaş sektörü geleneksel ihraç pazarlarından Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 3’lük ihracat artışıyla 175 milyon dolarlık doğaltaş gönderirken, Suudi Arabistan’a 65 milyon dolarlık ihracata imza attı.



İNADINA ÜRETİM, İNADINA İHRACAT SLOGANI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ



Türk doğaltaş sektörünün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Türk ekonomisinin ve ihracatının yara almaması için dünyanın dört bir tarafında atağa geçtiğini ve “İnadına üretim, inadına ihracat" sloganıyla hareket ettiğini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu çabalarının sonucunu ihracat rakamlarını artırarak gördüklerini kaydetti. Türk doğaltaş sektörünün 2013 yılında yakaladığı 2 milyar 222 milyon dolarlık ihracat rakamının zirve olduğuna işaret eden Kaya, “2013 sonrasında Çin’de yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle ihracat rakamlarımız her yıl geriledi ve 2016 yılında 1 milyar 805 milyon dolara indik. 2017 yılında Çin ve Hindistan pazarlarında yakaladığımız ivme ile Ocak- Temmuz döneminde yüzde 16’lık ihracat artışına ulaştık. 2017 yılının kalan diliminde ihracatımızı daha da artırarak 2017 yılında 2 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. 2018 yılında ise 2.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak en büyük amacımız" dedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından 'İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi' adlı URGE projesini yürüttüklerini hatırlatan EMİB Başkanı Kaya, Türk doğaltaş sektörünün daha katma değerli ürün ihraç etmesi için hareket ettiklerini bu amaçla 18-21 Eylül 2017 tarihleri arasında Türk doğaltaşının tanıtılması, firmaların mevcut pazar payının artırılması ve katma değerli ürün üretiminin teşvik edilmesi amacıyla İngiltere’ye 'Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu' gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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