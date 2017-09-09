Dün akşam Karşıyaka, kurtuluşu böyle kutladı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıl dönümü, Karşıyaka’da da coşkulu etkinliklerle kutlandı. Yüreğinde 9 Eylül coşkusu ile bayraklarını alarak sokağa çıkan Karşıyakalılar, marşlar söyleyerek kurtuluşu kutladı. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Atatürk'e ve bize bıraktığı emanetlere laf edenler, O'nun devrimlerinden ders çıkartmalıdır. İzmir ve Karşıyaka'dan attığımız her adımda Türkiye'yi aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı, belediye binası önünde başladı. Akşam saatlerinde düzenlenen fener alayına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Çarşı içinden Karşıyaka Vapur İskelesi'ne kadar süren kortej boyunca, bando eşliğinde marşlar söylendi, sloganlar atıldı. Dev Atatürk posteri ile Türk Bayrağı taşındı. Belediye tarafından dağıtılan binlerce bayrakla birlikte Çarşı gelincik tarlasına dönüştü. Korteje; CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ege Deniz Bölge Komutanı Hasan Çankaya, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, Cumhuriyet Kadınları ve binlerce Karşıyakalı katıldı.



KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SÖYLENDİ



Kortej, Çarşı'nın İskele tarafındaki girişine geldiğinde coşku ve kalabalık ikiye katlandı. Teyfik Rodos'un sahne aldığı 'Kahramanlık Türküleri Konseri'nde, Karşıyaka Belediye Orkestrası muhteşem zafer türkülerini seslendirdi. 9 Eylül coşkusunun tavan yaptığı gece, 10'uncu Yıl Marşı ile sonlandı.







“ATATÜRK DEVRİMLERİNDEN DERS ÇIKARTSINLAR”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “İzmir; işgaliyle Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatıp, kurtuluşuyla yepyeni bir ülkenin kuruluşunu müjdelen, onurlu bir şehirdir. Bu destanın yaratıcısı, öncüsü, lideri ve başkomutanı ise Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk'e ve bize bıraktığı emanetlere laf edenler, O'nun devrimlerinden ders çıkartmalıdır. İzmir ve Karşıyaka'dan attığımız her adımda Türkiye'yi aydınlatmaya devam edeceğiz. İzmir’in ve Türkiye’nin göz bebeği, aydınlanma örneği, çağdaşlık simgesi Karşıyaka, bayramını bu duygu ve inançla kutluyor. 9 Eylül kutlu olsun” dedi.



BU RUH HİÇ BİTMEYECEK



CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise "Karşıyakalılar; sizler Cumhuriyeti ve Atatürk'ü unutturmaya çalışanlara karşı en büyük cevapsınız. Bu ruh hiç bitmeyecek. Kurtuluşumuz ve kuruluşumuz kutlu olsun Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.