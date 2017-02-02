Ebru Gündeş sevgililer için söyleyecek

ÜNLÜ şarkıcı Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkılarını İzmirli sevgililer için söyleyecek

Tiamo turizm organizasyonu ile 14 Şubat Salı gecesi Kaya İzmir&Termal Convention'da sahneye çıkacak olan Ebru Gündeş, Sevgililer Günü'ne özel repartuvar hazırladı. Aşk şarkılarını çiftler ve sevenleri için seslendirecek olan Ebru Gündeş, unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Yaklaşık üç saat sahnede kalacak olan Gündeş, kendisi için özel olarak hazırlanan dev sahnede şarkılarını söyleyecek. Gece için özel kostüm hazırlatan sanatçı kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap edecek.