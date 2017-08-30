Ege'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

EGE Bölgesi'ndeki illerde düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü, Ege Bölgesi'ndeki il ve ilçelerde düzenlenen törenlerle kutlandı. Halkın genelde ilgi gösterdiği törenlerde, Atatürk anıtlarına çelenk sunuldu, kentlerin protokol üyeleri tebrikleri kabul etti.



AYDIN



Aydın'da törenler Valilik Binası önünde yapıldı. Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Devrim Karagöz, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve askerler törene katıldı. Vali Köşger'in Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ardından jandarma ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Günün önem ve anlamını anlatan konuşmayı ise Jandarma Üsteğmen Ömer Karaman yaptı. Törenin ardından Valilik makamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrikler kabul edildi.



KUŞADASI



Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Genç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinden sonra resmi geçit yapıldı. Kaymakam Aksoy ile Belediye Başkanı Özer Kayalı resmi geçit sonrası da tebrikleri kabul etti.



DENİZLİ



Denizli'de Valilik önünde düzenlenen törene Vali Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugayı Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, siyasi parti il başkanları, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş da törene katıldı. Çelenk konulması ardından geçit törenine geçildi. Vali Karahan, Albay Yaralı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, askeri araca binerek törene katılan vatandaşların bayramını kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin halk oyunları ekibi tören alanında gösteri yaptı. Törende gaziler askeri araçla geçit yaptı, yürüyen askerler vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Sporcu öğrenciler de ellerinde bayraklar ve spor aletleriyle gösteri sundu. Tören nedeniyle çevrede geniş önlem alındı. İzleyenler tören alanına üstleri arandıktan sonra alındı.



BALIKESİR



Balıkesir'deki tören saat 09.00'da, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Vekili İsmail Demirhan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Çoban katıldı. Ayrıca AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, CHP İl Başkanı Ender Biçki, MHP İl Başkanı Suat Par, subaylar ile vatandaşlar da kutlamalarda yer aldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından sona erdi. Vali Vekili İsmail Demirhan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Çoban daha sonra Valilikte kutlamaları kabul etti. Saat 10.30'da Kuva-yi Milliye Meydanı ile Atatürk Stadı önündeki kutlamaya geçildi. Vali Vekili Demirhan, Tuğgeneral Turan ve Başkan vekili Çoban'ın halkın ve askeri birliklerin bayramını kutlamasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri şiirler okudu. Yarbay Celal Çınar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Törenin ardından askeri bando eşliğinde geçit töreni yapıldı. Sancak ayakta selamlanırken, askerlerle birlikte gaziler alkışlandı. Askeri araçlar ve zırhlı araçlar bu yılki geçit töreninde yer almadı.



ÇANAKKALE



Çanakkale'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ile CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene, CHP'li Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz de katıldı. CHP Çanakkale İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na, alternatif bir törenle çelenk bırakıldı.



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, çelenk koyma töreninin ardından makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, kordon boyundaki geçit töreni ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okunduktan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Binbaşı Mühendis Ümit Faraşoğlu yaptı. Kutlamalar, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile son bulurken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla zafer coşkusuna ortak oldu.



MUĞLA



Muğla'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün ve Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel'in çelenk koymasıyla başladı. Protokol üyelerinin yanı sıra askeri birlikler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcilerinin de katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Vali Civelek'in Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi. Muğla Valiliği'nde tebriklerin kabul edilmesinin ardından kutlamalar için Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Vali Civelek ve Başkan Gürün ile Tuğgeneral Coşkun Sel halkın bayramını kutladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Mehter ve folklor gösterileri sunuldu. Askeri birliklerin tören geçişiyle kutlama sona erdi.



BODRUM



Bodrum'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sümeyra Çiçek, siyasi parti, dernek, kamu kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi törene katıldı. Törende çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Garnizon Komutanlığı'nda Yüzbaşı Murat Açıkbaş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



MANİSA



Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, protokol üyelerinin Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli egemenlik Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Fikret Rahim Atalay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, askeri erkan ve öğrenciler törene katıldı. Vali Güvençer ile Başkan Ergün; anıta çelenk sundu. Ardından şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, sonrasında İstiklal Marşı okundu. 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Hakan Rendeci, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.



Vali Güvençer, konuşmasında 30 Ağustos'un önemini vurgulayarak, "Milletçe gurur duyacağımız bir zaferin 95. yıldönümünü yaşıyoruz. Büyük Türk Milleti olarak bu tür zaferlere alışığız. Kutladığımız her bir zafer ve gün bizlere güç veriyor. Bir millet yenilgiyi kabul etmedikçe asla yenilmiş değildir. 30 Ağustos'ta bunun en güzel örneğidir. Yaşadığımız bu gururu ve örnek zaferi gelecek nesillere gururlu bir şekilde taşımak, yaşatmak bizim en önemli görevimizdir" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geçmişte çok daha büyük coşkuyla kutlanan 30 Ağustos'ları özlediğini belirterek, "Ancak, değerlerini yitirdiğimiz bu bayramlarımız, maalesef bugün içinde bunduğumuz konum itibariyle coşkulu bir şekilde yaşanmamakta. Ama bizleri yıldırmayacak. İnişler çıkışlar olacaktır. İnşallah bu iniş ve çıkışlar da geçecek. Türk Milleti layık olduğu bu zaferi çok daha coşkulu bir şekilde kutlayacaktır. Buna inancım sonsuzdur. Bu doğrultuda hiçbir zaman çizgimizden adım atmayacağız" dedi.



Çeşitli okullardan öğrenciler şiirler okurken, Büyükşehir Belediyesi halkoyunu ekibi Zeybek oynadı. Daha sonra Vali Güvençer başta olmak üzere protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ni, Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.



UŞAK



Zafer Bayramı'nın, 95. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da törenle kutlandı. Vali Salim Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda devam etti. Vali Salim Demir ve eşi Nezahat Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Ulaş Turan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, protokol üyeleri ve vatandaşlar törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Mustafa Akyer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

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