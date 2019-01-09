Ege Üniversitesi'nin koruluğu millet bahçesi oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü İzmir'de yaptığı belediye başkanları aday tanıtım toplantısında Ege Üniversitesi kampüs alanı yakınına Millet Bahçesi açılacağını söylemesi üzerine çalışmalar başlatıldı.

Ayça Yeriş - Ege Üniversitesi'nin kampüs alanı dışındaki lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanın düzenlenerek millet bahçesi olarak kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. İzmir'de katıldığı programda söz konusu çalışmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

290 bin metrekarelik alan

Rektör Budak, Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte bölgeyi gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu İzmir'de katıldığı programda, Ege Üniversitesi kampüs alanı dışındaki lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanda yapılacak millet bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 290 bin metrekarelik alandaki proje çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite ile toplum arasındaki duvarları yıktıklarını dile getirip, "Özellikle vatandaşlardan bu koruluk alanın kullanıma açılması için yoğun talepler gelmekteydi. Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Kampüsümüzün taşınması söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız, kampüsümüzün yerinde değişim dönüşümünü içeren projeyle ilgili daha önce bir açıklama yapmıştı. Millet bahçesi projesi ile kampüsümüzün yerinde değişim dönüşümü farklı konular" diye konuştu.

'İzmir'in simgesi olacak'

Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konukevi arazinin bulunduğu bölgede eşsiz bir koruluk olduğunu kaydeden Rektör Budak, "Bu eşsiz koruluk bütünlüğü korunarak millet bahçesine dönüştürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan Millet Bahçesi, İzmir'in simgesi haline gelecek özellik taşıyor. Yeşilimizi hem koruyacağız hem de yeşilimizden daha çok yararlanacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz sporunu yapabilecek, aileler vakit geçirebilecek. Yeşile verdiği önemden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Rektör Budak, Millet Bahçesi olarak düzenlenecek koruluğu Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte gezdi. Senato üyelerine projeyle ilgili bilgi verildi.