Ege Üniversitesi rektörü hakkında flaş karar!

Yükseköğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı, üniversite rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.
Yükseköğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı, üniversite rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.