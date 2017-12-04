Ege Üniversitesi Rektörü, öğrencileriyle maç yaptı

Öğrencileri ile samimi ve yakın diyalog geliştiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sosyal medyadan da gençlerle yakın iletişimini sürdürüyor. Kısa süre önce gençlerin Prof.Dr. Budak’a Twitter’dan yaptıkları iddialı maç çağrısına Rektör’den olumlu cevap geldi. Böylece Twitter’da başlayan iddialaşma yeşil sahada bitti

Hafta içinde öğrencilerin iddialı maç çağrısına olumlu yanıt veren Rektör Prof.Dr. Necdet Budak, gençlerle hafta sonu Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Halı Sahası’nda buluştu. Öğrenci Konseyi Takımı, Ege Üniversitesi Personeli takımı ile karşı karşıya geldi. Gençliğinde amatör takımlarda futbol oynayan ve hala her hafta düzenli olarak futbol oynamayı sürdüren Prof. Dr. Budak’ın bu özelliğini bilmeyen gençler maçta Rektör hocalarının performansı karşısında adeta çaresiz kaldı. Karşılaşmadan Rektör Prof.Dr. Budak’ın takımı 13- 2 galibiyetle ayrıldı.



Maç öncesinde Ege Üniversitesi Öğrenci Topluluklarını ziyaret eden Prof. Dr. Budak, gençlerle keyifli bir gün geçirdi. Öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenen Prof. Dr. Budak, olanaklar dahilinde öğrencilerin ve toplulukların isteklerine yanıt vermeye devam edeceklerini söyledi. Ziyaretten memnun kaldıklarını ifade eden gençler, Prof. Dr. Budak’a, göreve geldiği ilk günden bu yana öğrencilerin isteklerini sürekli göz önünde bulundurması ve çözüm odaklı tutum sergilemesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Öğrenci topluluğu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Prof. Dr. Budak, öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.