'GÜLEN'İN ÇEKİRDEK KADROSUNDAN' PROFESÖR FİRARDA

Haber Kaynağı: DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması sonrasında Ege Üniversitesi'nde görevli akademisyenlere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir, Balıkesir, Manisa ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonda aralarında profesörlerinde bulunduğu 11 akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bir bölümünün FETÖ'nün haberleşme uygulaması 'ByLock' sistemini kullandıkları, bir bölümünün de daha önce açığa alınmış olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında toplam 23 isminin bulunduğu, 12 kişinin halen arandığı açıklandı.İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Ege Üniversitesi'nde görevli akademisyenlere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 15'e çıktı. Bu arada hakkında gözaltı kararı bulunan Kimya Bölümü eski öğretim üyelerinden Prof. Zafer Aybars'ın, geçen nisan ayında okuldan ihraç edildiği belirtildi. İhraç edildikten sonra da yurt dışına gittiği tespit edilen Zafer Aybars'ın, Fethullah Gülen'in örgütü kurduktan sonraki yıllarda yanında bulunan çekirdek kadro içerisinde yer aldığı belirtildi.