Ekonomi Üniversitesi 17 yaşında

- İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 17'nci kuruluş yıl dönümü törenine İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) yeni yönetim kurulu üyeleri tam kadro katıldı. Konuşmasında yeni yönetim, komiteler, meclis üyeleri ile birlikte hayal ederek değişimi birlikte başarmak gerektiğine dikkat çeken Mahmut Özgener , İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin her bileşeninin projelerini dinlemeye, komitelerle birlikte değerlendirmeye, zaman kaybetmeden gerçeğe dönüştürmeye açık olduklarını söyledi.Törende açılış konuşmasını yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 17 yıldır kurulduğu günden bu yana değişmeyen bir misyona sahip olduğunu ve girişimcilik ruhunu sürekli canlı tutmaya çalıştığını dile getirdi. Öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını anlatan Dr. Muğan, 'Oryantasyon programını yeniledik. Memnuniyet anketleri sonucunda öğrencilerin taleplerine uygun programları yeniliyoruz. 245 tane akıllı sınıfımız var. Eğitim ve araştırma tekniklerini yeniliyoruz' dedi.Yeni yönetim, komiteler, meclis üyeleri ile birlikte hayal ederek değişimi birlikte başarmak gerektiğine dikkat çeken Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin her bileşeninin projelerini dinlemeye, komitelerle birlikte değerlendirmeye, zaman kaybetmeden gerçeğe dönüştürmeye açık olduklarını söyleyerek devam etti, 'Birlikte çalışmalar başlatalım, vizyon konferansları, değişim workshop'ları başlatalım. Burada yer alan her akademik, ekonomik ve idari kadromuza yeni yönetim olarak çağrımızdır. Geleceğe ve değişime, kentimiz için yenilenmiş bir vizyona odaklanalım. Bugünden itibaren önümüze beyaz bir sayfa açalım. İzmir olarak, İzmirliler olarak, geleceği birlikte yaratırken, değişimi birlikte başarırken, en önemli başlangıç ve dayanak noktamız İzmir Ekonomi Üniversitesi olsun.'İzmir'in gücünü dünyaya anlatmak ve istatistikler üretmek gerektiğini savunan Mahmut Özgener, 'Staj programları, okul sonrası takip sistemleri üretmeliyiz. Gençlerimizin çizdikleri yol haritalarının hayatları boyunca bir parçası olmalıyız. Uzmanlaşma için yeni modeller, Türkiye'de ilk kez denenen ihtisaslaşma programlarını ortaya çıkarmalıyız. Hepimizin bir araya gelerek, tartışarak, konuşarak, İzmirimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için belirleyeceğimiz performans kriterlerine göre ilerlememiz gerekiyor' diye konuştu.Üniversitenin kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş üniversiteyi kurma fikrinin 30 yıl önceki 1988 yılındaki hayali olduğunu söyleyerek, o tarihte üniversite kurmak için İzmir Ticaret Odası Üyeleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nı kurduğunu belirterek, '1992 yılına kadar hiç yardım almadan eğitim faaliyetleri yaptık. Daha sonra, benim Başkan olmamla birlikte İZTO yardımları başladı. 1988 - 2017 arasında toplam 6.714.855 TL yardım aldık. Yıla bölersek, yılda 223.829 TL. Tabii TL bir fikir vermez ama bu para, üniversitenin kurulması ile her yıl eğitim için ve zorda olan üye çocuklarına yardım olarak harcandı. Bu büyük başarı hikâyesinde, üniversitemizin kuruluşunda elbette ilk yardım yapan, güncellenince 4 milyon 150 bin Dolar ile Ticaret Odası'dır. Sonra baykuş yuvası olan eski kumarhane otelini bize kiralayan merhum Ahmet Piriştina'dır. Bağış yapmadı ama vadeli ödemeye olanak sağladı. 5 yıl sonra da 18 milyon dolar bedelle satın aldık' dedi.