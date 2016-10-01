YENİ KÜTÜPHANELER İÇİN BAĞIŞ ÇAĞRISI



ÇOCUKLARIN HEM ANNESİ HEM ABLASI

Haber Kaynağı: DHA

İzmir'deki bir inşaat firmasında çalışan 25 yaşındaki Gülcan Demirpençe, Facebook hesabı üzerinden kurduğu El Ele Çocuk grubunun üyeleri ile 8 farklı kentteki minik yürekler için harekete geçti. Projeyi giderek büyüten ve üye sayısını 5 bine çıkaran Demirpençe, aktif olarak çalışan 6 gönüllünün yardımıyla Balıkesir, Bergama, Diyarbakır, Urfa, Van, Ağrı'nın Diyadin ilçesi ile birlikte Tunceli'ye 2 kütüphane kazandırdı.Doğudaki illerden kütüphane kurulması için çok talep aldığını anlatan Demirpençe, "Köy okullarındaki öğretmenler ve eğitim gönüllüleri bana mail yoluyla yada Facebook sayfamızdan mesaj atarak kütüphane ihtiyacını bildiriyor. Biz de resmi süreci başlatıp bağlı oldukları ilçenin milli eğitim müdürlüğünden dilekçe talep ediyoruz. İzin yazısını aldıktan sonra gönüllülerin yardımıyla topladığımız bağışları o illere ulaştırıyoruz. Kütüphane için 15 raftan oluşan 3'er dolap yaptırıyoruz. Nisan ayında Tunceli'deki Burmageçit İlkokulu için 1500 kitap bağışının yanında 8 adet bisiklet aldık. En çok kitap okuyan çocuklara 2 saat bisiklete binme izni verdik. Böylece okumaya teşvik etmiş olduk. Amacım Türkiye genelinde kütüphanesiz bir il bırakmamak" dedi. Sadece kitap bağışıyla da kalmayıp doğudaki soğuk illerde yaşayan çocuklara bot ve mont yardımı da yapan Demirpençe, bayram ve özel günlerde de ihtiyaç sahibi çocuklar için küçük oyuncaklar, giysi, bebek bezleri, çorap ve bere topladıklarını belirtti.Bu işi gönülden yapmak isteyen herkesten yardım beklediklerini söyleyen Gülcan Demirpençe, ekim ayının sonunda Giresun'da yeni bir kütüphane açmaya hazırlandıklarını açıkladı. Demirpençe, çok sayıda kitaba ihtiyaç duyduklarını, tüm gönüllülerin daha önce okudukları kitapları paylaşabileceğini vurguladı. Haftada bir gün Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Servisi'nde el işi aktiviteleri ve kitap okuma saatleri düzenlediklerini anlatan Demirpençe, gönüllü arkadaşlarıyla birlikte hem anneler hem de çocuklarla ilgileniyor.Babasını küçük yaşta kaybettiğini söyleyen Demirpençe, annesiyle birlikte yaşadığını belirterek "Daha önce şehir dışından tedaviye gelen ve ekonomik yönden güçlük çeken ailelerin barınma ihtiyacını karşıladım. Işın tedavisi alacak çocukları evimde 2-3 ay misafir ettim. 3-4 çocuğa hem ablalık hem annelik yaptım. Paylaşma alışkanlığım küçüklüğümden geliyor. Babam, ben küçükken evde 2 tepsi baklava yaptırıp birini mutlaka huzurevine bırakırdı. Yardımlaşmak kadar güzel birşey yok. Karşımdakinin mutluluğu beni mutlu ediyor. Hiçbir karşılık beklemeden bunları yapıyorum. Umuyorum gönüllülerin destekleri sayesinde daha fazla yardıma muhtaç çocuğa el uzatabiliriz" diye konuştu.