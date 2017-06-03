Emekliliği olmayan yaşlı karı-koca geçim derdinde

İzmir'de 84 yaşındaki görme engelli Ahmet Ünsal, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen her sabah sehpa üzerine dizdiği kavanozlarda zeytin satarak geçimini sağlıyor

Doğup büyüdüğü Muğla'nın Milas ilçesinde geçim zorluğu çektikleri için İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan görme engelli kızlarının yanına gelen Ahmet ve eşi Fatmana Ünsal (77), her gün erken saatlerde uyanarak İZBAN Demirköprü durağına geliyor.



Bastonlarıyla ve pazar arabalarıyla buraya yürüyen çift, durağı çevreleyen duvar kenarında "tezgah" açıyor. Ahmet Ünsal, burada küçük bir sehpaya dizili kavanozlardaki zeytinleri, eşi de takı satmaya çalışıyor.



Ahmet Ünsal, yaptığı açıklamada, 4 çocuğundan hiçbirinin maddi durumunun iyi olmadığını, bu nedenle geçimlerini sağlamak zorunda kaldıklarını söyledi.



Gençliğinde çiftçilikle uğraştığını, hiçbir sosyal güvence için başvuruda bulunmadığını belirten Ünsal, yaşlılık aylığı için de resmi kurumlara müracaat ettiğini ve sonucunu beklediğini dile getirdi.



Aşırı sıcak veya soğuk günlerde çalışmanın zor olduğunu ifade eden Ünsal, "Allah bereket versin, satışlar fena değil. İhtiyacı olan alıyor. Bazı günler 3-5 kilo zeytin satıyorum. Hanım da emekli değil, ben de değilim. Ama bizde sokaklarda dilenmek yok, mecburuz, çalışıyoruz." dedi.



Görme engelinin hayatını zorlaştırdığını, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle artık yürümekte de güçlük çektiğini bildiren Ünsal, yine de çalışmaktan şikayetçi olmadığını kaydetti.



Fatmana Ünsal ise 70 yaşından sonra, geçim sıkıntısı nedeniyle sokakta tezgah açtığını ve eşini yalnız bırakmadığını belirtti.



Çevredeki vatandaşların bağışladığı takıları sattığını anlatan Ünsal, bazı takıları da kendisinin yaptığını söyledi. Günde yaklaşık 10-15 lira kazandığını ifade eden Ünsal, yetkililerden güneşten korunmak için şemsiye istediğini söyledi.