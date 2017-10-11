Emrah Serbes kazasında flaş gelişme!

İzmir'de kaza yapan Emrah Serbes davasında flaş bir gelişme daha yaşandı

İzmir- Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül tarihinde 15 yaşındaki Zeynep, baba Ayhan Özcelik ve anne Nilgün Özçelik'in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü Emrah Serbes ile ilgili İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın raporu ortaya çıktı. Raporda; Emrah Serbes'ten alınan DNA örneğinin araçında bulunan bira kutusu, su şişesi ve hava yastığından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirtildi.



Alınan bilgiye göre, İzmir Adli Tıp Kurumunun, İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de kullandığı otomobille önünde seyreden araca çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açan Emrah Serbes'in 34 NT 5005 plakalı aracından alınan kan ve doku örnekleri üzerinde yaptığı çalışma tamamlandı.



Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, kazaya karışan aracın sürücü koltuğunun altında bulunan bira kutusunun ağız kısmından alınan iki sürüntü örneğinin Emrah Serbes'in DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi.



Raporda ayrıca, sol kapının içeriye bakan camından ve direksiyon hava yastığından alınan kan örneklerinin de Emrah Serbes'in DNA profiliyle uyumlu olduğu bilgisi yer aldı.



Kaza sonrası sürücü olduğunu belirten Kenan Doğru'nun kan örneklerinin ise otomobilin sağ yan hava yastığı, sağ ön koltuk yan hava yastığı ve aracın direksiyon hava yastığı parçasından alındığı belirtilen 2 adet kumaş parçasındaki örneklerle uyuştuğu raporlandı.