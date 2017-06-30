En anlamlı mezuniyet

Zihinsel engellilerin istihdama katılmasına olanak sağlamak amacı ile gerçekleştirilen 'Biz Bunu Yaparız' projesi kapsamında Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulunda fidancılık eğitimi alan zihinsel engelli 8 genç, düzenlenen mezuniyet töreninde ailelerini gururlandırdı

Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED) ve Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteği ile düzenlenen 'Biz Bunu Yaparız' adlı proje, 8 zihinsel engelli gencin daha hayatına dokundu. Zihinsel engellilerin alacakları eğitimler ile istihdama katılmalarının yolunu açmak için düzenlenen proje sonunda katılımcılardan Murat Durmaz, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada işe başladı. Çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirten Durmaz'ın ailesi de çocuklarıylagurur duyduklarını söyledi. Törende gençlere sertifikalarını, eğitimde katkısı bulunan akademisyenler verdi. Mezuniyet belgelerini almalarının ardından madalya ve hediyeler verilen gençler, fidancılık eğitimi almaktan ve üniversiteli gençler ile birlikte olmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler.



50 TON TOPRAK İŞLEDİLER

KAZED Başkanı Topuzoğlu yaptığı açılış konuşmasında, projenin sürdürülebilirliğine dikkat çekti ve “İlki Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği'nde gerçekleştirilen projenin verdiği eğitim kadar sürdürülebilir olması önemliydi. Biz Bayındır'da ticari ürün üretimi şansını elde ettik. Yaklaşık 50 ton toprakla tüp doldurma, çelik kesme, saksılama ve dikim gerçekleştirildi ve bir fidan denizi yaratıldı" dedi. 6 ay boyunca 8 gencin haftada 5 gün, 3 saat çalışma ile bu üretimi gerçekleştirebildiğine dikkat çeken Topuzoğlu, “Bu gençlerin insan onuruna yaraşır şekilde hayatını sürdürebilmesi için onlara maddi destek yapmak yerine çalışabilecekleri bir sistem kurulması gerekli" açıklamasında bulundu.