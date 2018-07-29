Engelli gencin 21 bin lirasını iade etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Ufuk Keklik (23) banka hesabına yanlışlıkla yatırılan ve engelli bir gencin ameliyat parası olan 21 bin 266 lirayı sahibine iade etti

Engelli gencin 21 bin lirasını iade etti
29 Temmuz 2018 Pazar 16:06

Perşembe günü Kemalpaşa'da yaşanan olayda, fotoğrafçılık yapan Ufuk Keklik'i bir kadın telefonla aradı. Telefonda ağlayan kadın oğlunun ameliyat parasının yanlışlıkla Keklik'in hesabına yatırıldığını söyledi. Önce kadının söylediklerine inanmayan Keklik bankaya giderek hesabını kontrol ettiğinde hesabına 21 bin 266 lira yatırıldığını gördü. Tekrar kadını arayan ve onunla konuşan Keklik, kadına parayı geri iade etti. Gözü yaşlı kadının yaşanan olay sonrası teşekkür ettiğini belirten Keklik, "Perşembe günü beni bir kadın aradı. Konuşurken ağlıyordu ve bana 'Oğlum yanlışlıkla ameliyat olacağı parayı sizin hesabınıza yatırmış' dedi. Ben önce çok şaşırdım ve inanmadım. Sonra bankaya gittim ve hesabımda kadının söylediği miktarda para yatırıldığını gördüm. Kadını aradım ve imza karşılığında parayı kendisine iade ettim. Ağlayarak bana teşekkür etti. Ben bana ait olmayan parayı geri verdim. İnsanlık görevimi yaptım" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iade #21 bin #para #izmirli #genç #engelli
Önceki Haber
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var
Sonraki Haber
Engelli çocuk uçurumda bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.