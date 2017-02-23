ESBAŞ'ın ihracatı 37 ilin toplamını geçti

Ege Bölgesi Serbest Bölgesi'nde (ESBAŞ) faaliyet gösteren 170 firma, 2016'da yaptığı 4,1 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'deki 37 ilin toplamında daha fazla ihracat gerçekleştirdi

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, 70'i yabancı sermayeli 170 yatırımcının faaliyette olduğu bölgelerinde, yılı yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini kaybetmeden geçirmek için çeşitli önlemler aldıklarını, bu sayede ekonomik olarak yüzde 5 büyüdüklerini belirtti.

ESBAŞ'da yeni tesis yapacak alan kalmadığını, genişleme alanındaki kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla büyümeye devam edeceklerini aktaran Güler, 'Hem İzmir'e hem de Ege Serbest Bölgesi'ne son 2 yıldır ilgi fazla. Birkaç kamulaştırılacak arazi vardı onlar ile uğraşıyoruz. Sonuna geldik, bütün formaliteler bitince mart ayı sonunda oraya kazmayı vuracağız. Yeni yatırımlara yer hazırlayacağız. 2017 bitmeden yeni yatırımcılara yer verecek duruma geleceğiz' ifadelerini kullandı.



750 kişilik ek istihdam hedefi



Güler, 2017'de de benzer bir büyüme oranı yakalayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti: 'Şirketlerle yaptığımız tüm görüşmelerde de 2017 yılını yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle kapatacağımızı görüyoruz. Bu yıla 19 bin 250 kişi ile başladık, istihdam sayımız artıyor. 20 bini bularak 2017'yi kapatacağız. 15 Temmuz sonrası yabancı yatırımcıların telaşı büyüktü ancak Türkiye, 15 Temmuz'u çok iyi yönetti. Türkiye'nin pazarını, kapasitesini bu şirketler biliyor. Dolasıyla yurt içindeki ya da serbest bölgedeki şirketler için ciddi bir soru işareti yok. Soru işareti dışarıdan geliyor. Türkiye'de olmayan yabancılar daha çok soru soruyorlar. Çünkü Türkiye'yi, kapasitesini bilmiyorlar. Türkiye'de tedarik zinciri hiç durmaz, sen malını her zaman zamanında ve aynı kalitede alabilirsin.'



Serbest bölgeler birincisi



Güler, tüm bu gelişmelere karşın 2016'da yüzde 5 büyüyüp, 4,1 milyar dolar ihracat yaptıklarını anlatarak, 'Bu Türkiye'deki serbest bölgeler içerisinde en yüksek ihracat değeri. Biliyorsunuz, serbest bölgelerden yapılan ihracat değeri, bulunduğu kentten ayrıca hesaplanıyor. Türkiye'deki şehirleri sıralamaya koyarsak biz ihracat bakımından Türkiye'deki 10. büyük şehiriz. Ayrıca bu rakamla 37 şehrin toplamından fazla ihracat yapıyoruz' diye konuştu.

Bölgenin büyümesinde, yaptığı katma değerli ihracatının önemli yeri olduğuna işaret eden Güler, 'Türkiye'de geçen yıl yapılan tüm ihraç mallarının ortalama kilogram değeri 1,4 dolar civarındaydı. Biz ise 2016'yı kilogram başına 8,5 dolarla bitirdik. Yani 6 kattan daha fazla. Aslında bütün büyümenin ihracatı büyütmenin farkı bu' dedi.

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