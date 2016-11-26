'ESHOT zarar ediyor' iddiasına Kocaoğlu'ndan yanıt

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2017 bütçesi 746 milyon TL olarak kabul edildi. Kurumun zarar ettiği eleştirisini yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, indirimli ve ücretsiz taşımadan dolayı 600 milyon TL. eksik gelir elde edildiğini, bunlar olmasa ESHOT’un yaklaşık 250 milyon lira kâra geçeceğini söyledi

İzmir’deki toplu ulaşım yükünün büyük bölümünü üstlenen ESHOT'un 2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı ve Gelir-Gider Bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunuldu. Performans Programı ve bütçe, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilirken, ESHOT'un 2017 yılı gider bütçesi 746 milyon 459 bin TL, gelir bütçesi ise 611 milyon 847 bin TL olarak açıklandı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Meclis konuşmasına İZBAN grevi sırasında özverili bir şekilde çalışan ESHOT görevlilerine teşekkür ederek başladı. Grev sırasında ESHOT'un yolcuları taşıyamadığı eleştirisinin doğru olmadığını belirten Başkan Kocaoğlu, günde 280 bin yolcunun taşındığı sistemin eksikliğini telafi edebilmek için ESHOT ailesinin seferber olduğunu söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu, elektrikli otobüslerin 2017 yılı Şubat ve Mart ayında hizmete gireceğini belirtti; Ankara ve İstanbul'daki halk otobüslerinin trafikte ve yolcularda yaşattığı sıkıntılara değinerek, "Bu iki kentimize gittiğinizde, halk otobüsleri ile yolculuk yaparsanız bunu pratik olarak da yaşamış olursunuz. İzmir'de halk otobüsü yoktur; bu büyük başarıdır" dedi.





“Bu para bende kalsa..”



Başkan Kocaoğlu, ESHOT'un tahmini 390 milyon lira geliri olduğunu, otobüsler ve diğer yatırımlarla 746 milyon lira ödemesi gerektiğini ve 350 milyon TL. açık verdiğini söyledi. Öğrenci indiriminin Milli Eğitim Bakanlığı, engelli indiriminin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ücretsiz biniş yapan kesimlerin parasının ise ilgili kurumlar tarafından karşılanması gerektiğini kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “65 yaş kartının maliyeti 90 milyon TL. ESHOT bugünkü tarifede bu indirimleri yapmazsa 250 milyon TL. kar eder. Ama bu para İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çıkıyor. Bu para bizde kalsa, ben 250 milyon liranın 250 milyonunu da muhtaç olan ailelerin ulaşımı için harcarım” dedi.





“Sosyal faydanın suyu çıktı”



ESHOT'un ücretsiz taşıdıklarının parasını aldığı zaman kar edeceğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Burada bir adaletsizlik var. Başından beri söylüyorum. Biz kimi taşıyoruz? Otobüse kim biniyor? Otobüslerimize çalışan, büyük çoğunluğu asgari ücret veya üzerinde alan, çalışan eşleri ve okula giden çocuklarını taşıyoruz. İZBAN grevi olduğunda, toplu ulaşımdan yararlanan 65 yaş üstü grubunun sayısı düştü. '65 yaş üzeri taşınmasın' demiyoruz ama bunun bir hesabının, kitabının olması lazım. Sosyal faydanın da suyu çıkmış durumda. Herkes kullandığı, tükettiği ürünün parasını verecek. Devlet böyle olunur. Onun oyunu kazanalım diye devlet olunmaz. Devlet 65 yaş üzerine yardım etmek istiyorsa, bunu yol ücreti olarak verir. ESHOT da bütçesini bilir, ona göre bütçesini yapar. Kanun koyucu olsam, o insanlara o parayı nasıl vereceğimi, onun maliyetini nasıl düşüreceğimi ben bilirim"





“ESHOT hayırlı evlat”



ESHOT bütçesi ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla öğrenci kartlarından 218 milyon, öğretmen kartlarından 6 milyon 354 bin, 60 yaş kartlarından 14 milyon TL. eksik para aldıklarını ve bu paraların vatandaşların cebine girdiğini söyledi. Hükümet tarafından alınan kararla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz binişleri nedeniyle 90 milyon, zabıta polis, basın gibi kurum kartlarından 2 milyon ve aktarmalı binişlerle birlikte bu rakamın daha da arttığına dikkat çeken Aydoğan, “ESHOT bu paraları alsa kar eder. ESHOT'un gider ve gelir bütçesi arasında 134 milyon liralık bir fark varsa bu ziyan değildir. Dinin yarısı insaf. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. ESHOT kendini kanıtlamış, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayırlı evladıdır. Gelişmiş ülkelerde dahi ulaşımda sübvansiyon vardır” dedi.





ESHOT'tan "çevreci" yatırımlar



Daha kaliteli ve daha çevreci bir ulaşım hizmeti verme yönündeki çalışmalarını 2017 yılında da sürdüreceği belirtilen ESHOT, bütçesinin önemli bir bölümünü elektrikli otobüs alımına ayıracak. 2017 yılı Mart ayında hizmete girmesi planlanan solo elektrikli otobüsler için 29 milyon liralık yatırım yapılacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, bir yandan otobüsler için kentin farklı noktalarında yeni garajlar oluştururken, otobüslerin bakım ve onarımının yapıldığı hizmet birimlerine de yenilerini ekleyip mevcut hizmet birimlerini modernize edecek.

Güçlenen otobüs filosunun ihtiyacına daha hızlı cevap vermek, bakım ve onarım çalışmalarına sürat kazandırmak amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğü, Gediz’deki bakım onarım atölyelerinin dışında Buca Adapepe’de yeni bir bakım onarım atölyesi daha kuruyor.

Buca Gediz’deki merkezinde bulunan atölyeler ve hizmet birimlerinin yenilenmesi, Çiğli Garajı Hizmet Tesisi, Karşıyaka Soğukkuyu Atölye ve Garaj Tesisleri ile İnciraltı Hizmet Birimleri yapım, bakım ve onarımı öne çıkan yatırımlar arasında. ESHOT'un önümüzdeki yıl imza atacağı önemli yatırımlardan bir diğeri ise kurumun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerjisi santrali kurulması olacak. Güneş enerjisi sisteminin duraklarda kullanılması da önemli çalışmalar arasında.