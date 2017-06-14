Eşine sinirlendi, kendisini aracın önüne attı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliyeye bir dava için gelen ve iddiaya göre eşi Şükran İ. ile tartışan Murat İ., 4 yaşındaki kızının önünde kendini aracın önüne attı. Hızı yavaş olan sivil polis aracının önüne atlayan Murat İ. çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yere düşen ve yaralanan Murat İ. hastaneye kaldırılırken kızı yerde yatan babasına çaresizce baktı

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde meydana geldi. Adliyede bir davadan çıkan Murat İ. (31) ve eşi Şükran İ. (27) kızlarının önünde iddiaya göre tartışmaya başladı. Salhane yönünden Bayraklı yönüne giden B.S. yönetimindeki 35 YP 153 sivil polis aracı geçtiği sırada, Murat İ. kendini aracın önüne attı. Hızlı olmayan araç bir anda önüne atlayan Murat İ.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat İ. yere düştü. Araçtan inen sivil polisler yaralıya yardıma koşarken durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Eşi Şükran İ. ile küçük kızı, yerde yatan Murat İ.'yi gözyaşları içinde izledi. Şükran İ. eşinin durumunu telefonla yakınlarına bildirirken, küçük kız ise etrafa bakınarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Daha sonra çevredekilerin uyarısı ile anne, küçük kızı babasının başından uzaklaştırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Murat İ.'yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruştarma başlatıldı.