Evsizler için tek çözüm; Toplumsal sağduyu

Sokaklarda, parklarda, yıkıntı köşelerinde, cami avlularında yaz kış gece gündüz demeden çok ağır şartlarda yaşam mücadelesi veren, şiddete, tacize, tecavüze maruz kalan, üşüyen, hastalanan, donarak ölen, aç biçare durumdaki barınmasız, evsiz insanlara İzmir'de de sıklıkla rastlanıyor

Burcu Özkan- Alsancak'ın ara sokaklarında ki metruk binalarda yaşamaya çalışan evsizler için yaz aylarının gelmesiyle beraber rahat ettiklerini düşünmek hata olur. Şefkat Der gönüllülerinin 15 yıllık çalışmalarına dayanarak yaptıkları tahminlere göre Türkiye genelinde 70 binden fazla evsiz vatandaş var. Malesef yapılan politik çalışmalar ve alınan korumacı önlemler de bu sayıyı azaltamıyor.

Uzmanlar sorunun çözümü için şunları söylüyor, "Sokakta yaşam savaşı veren, evsiz insanların önemli bir kısmının üstü başı perişan olduğundan dolayı lokanta, çay ocağı, kafeterya gibi mekanlara da genelde kabul edilmezler, bankamatik kabinlerinden dahi çıkarılırlar, otogar, istasyon gibi mekanlarda hatta cami avlularında bile kalmalarına izin verilmez. Bu nedenle sorunun temelden çözümü için toplumsal bilinçlenme ve bilinçlendirme gerekiyor. Belediyeler ve valiliklerin desteğinin yanında toplumda da sağduyu kazanılması lazım."