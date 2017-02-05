Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerine gidip kente dönen ve çatışma bölgelerindeki teröristlerle bağlantıyı sürdüren, İzmir'de eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 9 kişi yakalandı. Aramalarda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap da ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerine gittikten sonra İzmir'e dönen ve çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlarını kesmeyen şühelilerin İzmir'de yeni eylem hazırlığında bulunduğunu tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla polis tarafından İzmir merkez ve Menemen'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.

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