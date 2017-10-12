Foça'da aşırı hız kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp takla attı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Ilıpınar Mahallesi'nden Foça yönüne giden ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Z.D., yönetimindeki 28 ET 699 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktığı öne sürülen araç, takla atarak sürüklendi. Yan yatmış halde duran aracın sürücüsü Z.D., yine 17 yaşındaki Kemal Ağıl ile A.D. yaralandı. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kemal Ağıl, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayı yaralı atlatan Z.D.'nin babasına ait aracı izinsiz aldığı öne sürülürken jandarma soruşturma başlattı.





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