Foça'da engellileri buluşturan plaj

Foça'nın Kumburnu mevkiinde bulunan ve her yaz sezonunda 1 günü, yoğun talep halinde ise 3 günü ücretsiz olarak engellilerin kullanımına ayıran Rota Kafe Plajı, İzmirli engellileri dördüncü kez misafir etti. Sığ sahili ve kolay girişi dolayısıyla rampa gerektirmeyen plajda gün boyu yüzen, yemeklerini yiyen, eğlenen 25 engelli evlerine mutlu döndü

İzmir Rehabilitasyon ve Spor Kulübü Derneği ile Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin birlikte organize ettikleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin lojistik destek verdiği buluşmaya Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Konak ilçelerinden engelliler katıldı. Konukları kafe sahibi Rakip Günay ile Foça Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyesi Sinan Kılıç karşıladı.



Denize girmeleri, duş almaları ve yiyecek, içeceklerini rahatça tüketebilecekleri şekilde yapılan düzenlemelerden son derece memnun olduklarını belirten İzmir Rehabilitasyon ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ramazan Kaymaz, "Burayı dört yıl önce engellilere hizmet verdiğine ilişkin levhasından görerek öğrendik, mekana gelip sahipleriyle tanıştık. Biz aslında engellilere Karşıyaka Kazım Dirik İlkokulu Ek Binası'nda verdiğimiz eğitimlerle kendi hayatlarını idame ettirmelerini sağlamayı amaçlamış bir derneğiz. Kendi el sanatları ürünlerini yapıp satarak bunu büyük ölçüde de hayata geçirdik. Ancak işin sosyal ve tatil boyutu olunca, özel vatandaşlarımızın özel işletmelere ihtiyaç duyduğu gerçeği var. İşletme sahibi Rakip Günay bize bu olanağı sağlıyor" dedi.



Kendilerine büyük destek anlamına gelen bu tür işletmelerin çoğalmasını dilediklerini belirten Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Nilgün Öztürk ise "Sınırlı sayıda üyemizi bu kavurucu yaz sıcaklarında bir günde olsa serinlettiğimiz ve güzel bir gün geçirttiğimiz için mutluyuz. Dört yıldır geldiğimiz bu mekanda ücretsiz olarak bizi ağırlayan ilgililere teşekkür ediyoruz" dedi.

İşletme sahibi Rakip Günay da toplumda gönüllülüğe dikkat çekmek, engelliler arasında ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim ortamı yaratmak ve kendilerine destek verecek işletme sayılarının artmasında örnek olmak istediklerini söyledi. Günay, bölgenin SİT alanı olması nedeniyle yapamadıkları engelli tuvaleti ve duşları için yetkililerden yardım istedi.