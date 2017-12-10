Fuarda 36 ülkeden 54 kenti gezdiler

AYNI anda iki önemli fuara ev sahipliği yapan İzmir, turizmle dolu çok renkli 4 gün geçirdi. Dünyanın farklı coğrafyalarından 36 ülke ile Türkiye'nin 54 kentinden gelen katılımcılar, Travel Turkey ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde lezzet ve eğlenceyi buluşturdu

Aynı gün kapılarını açan 11'inci Travel Turkey ve 3'üncü Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi nedeniyle kentte hareketli günler görülürken, Türkiye ve dünyanın önemli sektör temsilcileri de İzmir'e akın etti. 36 ülke ve 54 kentten bin 284 profesyonel katılımcıyı ağırlayan fuar, farklı kültürleri aynı çatı altında birleştirirken renkli görüntüler oluştu. Birçok yörenin turistik değerleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerel ürünlerinin sergilendiği Travel Turkey İzmir, profesyonel ziyaretçiler kadar, seyahat etmeyi sevenler için de kısa sürede keyifli bir dünya turu yapma imkanı sundu. İzmir Aşçılar Derneği'nin organizasyonuyla usta aşçıların ve eşsiz lezzetlerin yarıştığı Fuar İzmir'de güzel dostluk örnekleri sergilendi. Türkler ile Yunanlılar'ın halayı, izleyenlerden büyük alkış aldı. Bir başka köşede Ege'nin efeleri etkileyici bir performansla yerli, yabancı ziyaretçilerin karşısına çıkarken, Tayland standına gelenler ünlü Thai Masajı'nın keyfini çıkardı. Uzakdoğu danslarıyla bu egzotik ülkelerin renkli dünyasının kapıları aralandı. Fuarda klasik otomobil ve motor tutkunları da vardı.



SANAL BİSİKLET TURU



İzmir'in Bostanlı, Yeni Foça ve Eski Foça sahili, Sığacık, Teos Antik Kenti, İnciraltı Kent Ormanı, Saat Kulesi ve Konak İskelesi'ni kapsayan bisiklet yollarında gezmek isteyen ziyaretçiler, 360 derece kamera yardımıyla yapılan çekimler ve özel montaj teknikleri ile hazırlanan sanal tur sayesinde bu rotayı kısa sürede gezdi. İzmir'in 3 boyutlu canlandırmalarla oluşturulan gözde mekanlarında poz veren ziyaretçilere, sanki o an ordaymış gibi çekilmiş fotoğrafları karta basılmış halde hediye edildi. Deneyim Atölyesi'nde ziyaretçiler, el becerilerini sanata dönüştürdü.

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