Gazi Muhtar: Cici Park istediğim gibi olmadı

Zeynep Kaya- 66 yaşındaki Kasım Yavuz, Konak İlçesi Selçuk Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlık görevini yürütüyor. Yavuz, eski muhtar Rabbi Muharrem Karadut'un görevini bırakması üzerine kaymakamlık tarafından muhtar olmaya ikna edildi. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak, savaş sırasında çıkartmalar yaptı, 6 tane havan mermisi ve kayalıklar üzerine düştü. Ufak sıyrıklarla toparlanan Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nda üstün performanslar göstererek muhafız alayının düşmesine katkıda bulundu. 1976 yılında gazilik unvanını alan Yavuz, 12 yıl önce muhtarlık görevine başladı.
Mahallesinde bulunan Cici Park'ın istediği gibi olmadığını belirten gazi muhtar Kasım Yavuz, 'Cici Park istediğim gibi olmadı. Çok uğraştılar yapımında ama bazı isteklerim vardı, yerine getirilmedi. Parkın içerisinde ufak bir kahvehane alanı gibi bir yer yapılarak alana daha canlılık getirmek, kullanılabilirliğini daha çok arttırmak istedim. İsteğim uygun görülmedi. Bir WC yapılmasını istedim, alt yapısını da hazırlamıştım, boru hattı döşemeleri yeterliydi. Onu da yapmadılar, 3 yıldır isteğimin yerine getirilmesini bekliyorum. Muhtarlık binası, Cici Park alanının içerisinde bulunuyor, benim bile kullanabileceğim bir WC yok. Yanımda çalışan aza kadın. Her gün civarda bulunan evleri rahatsız ediyoruz. Konu hakkında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Hanım'la da görüştüm. Henüz talebimin yerine getirilmesi için bir girişimde bulunulmadı.' diyerek yakındı.
" 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla savaşa başladık"
1950 doğumlu Gazi Muhtar Kasım Yavuz; Suriye, Şam, Beyrut ve Hicaz Bölgeleri'ni defalarca gezmeye gitti. Suriye ve Beyrut'ta bulunan akrabalarından dolayı iki bölgede de kimlik çıkarttı. 3 kimlik edinen Yavuz, ajanlık ihtimaliyle Suriye'de 3 gün hapiste tuttuldu. Sicili temiz çıkan Yavuz, sınır dışı edilerek serbest bırakıldı. Sivas Temeltepe 3. alayda topçu nişancısı olarak askerlik yaptı. 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk Birlikleri'nin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan askeri harekatta üstün performanslar gösterdi. Savaş sırasında ufak sıyrıklar atlatan Yavuz, 1976'da gazilik unvanını aldı. Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı anılarına dair şöyle konuştu: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Parolamız 'Ayşe tatile çıksın'dı. Aniden gelen bu emir üzerine çıkartma yaptık. Ele geçirdiğimiz bölgelerde bulunan evlerin boş olduğuna dair arama yapardık. Yine bir evi ele geçirdik. İngilizler tarafından kaçırılan Rumlar, kontrol ettiğimiz eve sığınmış. Alay komutanımız İbrahim Karaoğlan ve yarbayımız evi kontrol edip merdivenden indiği sırada Rumlar tarafından vurularak şehit düştü. Çatışma sırasında 6 tane havan mermisi ve kayalıklar üzerime düştü. Ufak sıyrıklarla toparlandım ama 57'lik topum 3 yerden parçalandı, yerine yeni top verildi ve muhafız alayını düşürdük. 15 ay çıkartma yaptığımız yerde askerde kaldım. 1976 yılında İzmir'e yerleştim ve şubeden çağırdıklarında gazilik unvanımı aldım.
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