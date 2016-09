Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, kentte faaliyet gösteren 6 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Şehir stadında düzenlenen ve kulüp başkanları, yöneticileri ve sporcuların katıldığı törenle spor malzemelerinin dağıtımı yapıldı. Törende Belediye Başkan Yardımcıları Barış Çağlar Çelik, Önder Keskin, belediye meclis üyeleri Aydın Tülü, Neriman Balcı Türkeri, Şenay Çavdar, Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Tuncer, Gaziemir Hoyran Spor Kulübü, Gaziemir Onur Spor Kulübü, Gaziemirgücü Spor Kulübü, Gazi Gençlik Spor Kulübü, Masterler Spor Kulübü ve Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başkan, yönetici ve sporcularına spor malzemelerini verdi. Sporcuların formalarından, antreman kıyafetlerine kadar her türlü ihtiyaçları karşılayan belediye kulüplere nakit yardımında da bulundu. Kentteki altı kulübe toplam 50 bin liralık malzeme ve nakit yardımı yapıldı.



Sporcu sayısı artmalı



Kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine yasalar çerçevesinde her türlü yardımı yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 'Kurslarımızla her yaştan vatandaşın spor yapmasına imkan sağlıyoruz. Kurslarımıza katılan sporcular başarılarıyla gurur kaynağımız oluyor. Aynı zamanda kentimizde faaliyet gösteren spor kulüplerine de her türlü desteği veriyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun destekçisiyiz' diye konuştu.









