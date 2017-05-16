Geleceğin modern Karabağlar'ını planlıyoruz

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Şehitler Mahallesi'nde vatandaşlarla kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Başkan Selvitopu, 'Amacımız daha yaşanabilir modern bir kent yaratmak' dedi

Vatandaşların imar planları, imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm konularındaki sorularını yanıtlayan Başkan Selvitopu, 'Şu anda imar planlarında bir sıkıntı yok. İmar planlarımız kesinleşti. Şimdiki aşama işin uygulaması, yani parselasyon planlarıdır. Parselasyon planları yapılırken en az 750 metrekarelik parseller oluşturulacak. Bunu sağlamak için komşularınızla bir araya gelmeniz lazım. Belediye olarak bizim de görevimiz var. Parselasyon planlarında vatandaşlarımıza destek olacağız' dedi.



İmar uygulamalarının amacının modern bir kent oluşturmak olduğuna dikkati çeken Başkan Selvitopu, şunları söyledi; 'En az 750 metrekarelik parsel uygulamasında amaç site imarı, yani bahçesi olan dört bir tarafı açık daha düzenli binaların yapılmasını sağlamak. Bu uygulamada her hak sahibi kendi arsası oranında müteahhitlerden hakkını alacak. Parselasyon süresinin normal süresi 6 aydır. Çünkü mülkiyetle ilgili işlemler yapılıyor. Burada yapılacak imar uygulamaları hayata geçtiğinde hem vatandaşa hem de belediyeye yararı olacaktır. Belediye hizmetleri daha rahat getirebilecek. Vatandaş da modern bir kent ortamına kavuşmuş olacak. Amacımız daha yaşanabilir modern bir kent yaratmak.'



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