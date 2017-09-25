Gemi yan yattı, suntalar denize döküldü!

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, limanda demirli Panama bayraklı 'Allın' isimli kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada halatının boşalması sonucu yan yattı. Gemiye yüklenen suntaların bir bölümü denize düşerken kısa süreli panik yaşandı

Gemi yan yattı, suntalar denize döküldü!

Dikili Limanı'nda bağlı bulunan 90 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki kargo gemisi Allın'a dün saat 16.00 sıralarında, vinçle sunta yüklenmeye başlandı. Yükleme sırasında, halatı boşalan 2 bin 810 tonluk gemi yan yattı. Gemideki, sunta plakalarının bir bölümü kayarak denize yuvarlandı. Yan yatarken iskeleye çarpan geminin neden olduğu gürültü, sahilde gezinen vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken, yan yatan geminin düzeltilmesi için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #gemi
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