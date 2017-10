Gemi yasağının arkasında AB'nin olduğu iddiası

Ali Budak-Yunanistan'ın Türk bayraklı gemileri alıkoymasının ardında AB olduğu iddia edildi. Adalara sürekli giden, turizm ve ticaret işiyle uğraşan İzmirli işadamı, 'Kurban bayramından bir hafta önce Avrupa Birliği'nin limanlardan sorumlu birimi, Yunanistan limanlarında denetim yapması için Kos Adası'na Portekizli bir kontrolör gönderdi. Bu görevli özellikle Türk gemilerine yönelik art niyetli raporlar hazırladı. Bunu haber alan Yunanlı yetkililer ise görevliyi bu şekilde rapor yazmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna edilemedi. Olayı Başbakan Çipras bile çözemedi' dedi.

Yunanistan'ın Türk bayraklı gemileri alıkoyması üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yunanistan'a gidecek olan Türk bayraklı ticari ve yolcu gemilerinin limandan çıkışlarını yasaklamıştı. 25 Eylül pazartesi gününden itibaren ticari yük gemilerine yasak gelirken, yolcu gemileri ise 12 Ekim'den itibaren yasak kapsamına girecek. Karardan dolayı her iki ülkenin de çok büyük zararlar göreceğini ancak en büyük zararı Yunan tarafının göreceğini belirten yetkililer, 'Ege Bölgesi 2, Yunanistan ise yaklaşık 3,5-4 milyar liralık turizm ve ticaret gelirinden olacak' dedi.



'Portekizli' iddiası



Gelişmelerin Yunanistan ile bir ilgisi olmadığını hatta Yunanistan'ın mağdur olduğunu söyleyen bir işadamı sorunun AB'den kaynaklandığını ileri sürdü. İsminin açıklanmasını istemeyen işadamı 'İşim gereği zamanımın çoğunu adalarda geçirdiğim için yaşananlara yakından şahit oldum ve oradaki yetkililerle görüşmelerim sonucu işin perde arkasını öğrendim. Kurban bayramından bir hafta önce Avrupa Birliği'nin limanlardan sorumlu birimi, Yunanistan limanlarında denetim yapması için Kos Adası'na Portekizli bir kontrolör gönderdi. Bu görevli özellikle Türk gemilerine yönelik art niyetli raporlar hazırladı. Bunu haber alan Yunanlı yetkililer ise görevliyi bu şekilde rapor yazmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Fakat raporların gönderilmesine engel olunamayınca konu Başbakan Çipras'a iletildi. Çipras ise bu görevlinin bir daha limanlara girmesine engel olunmasını istedi. Türk tarafı, yapılan açıklamaların ardından Kurban Bayramı dolayısıyla yasak kararını bir süre erteledi. Böylece, bayramda vatandaşların mağduriyet yaşaması önlendi' dedi.



Selanik'i beklerken tümü gitti



Son dönemde yapılan görüşmelerin ardından Selanik-İzmir feribot seferlerinin başlatılması beklenirken, Yunan adalarına olan mevcut yolcu ulaşımı ile Türkiye-Yunanistan arasındaki ticari yük gemilerine yasak gelmesi işadamları ve turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı.

Oda başkanları ve ihracatçılar kararı şu sözlerle değerlendirdi:



'Kararı destekliyoruz'



İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: Normal şartlarda ufak tefek ve incir çekirdeğini doldurmayan birtakım eksiklikleri bahane ederek gemilerimizi Yunan limanlarında alıkoyuyorlar. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın aldığı bu karar devlet politikasıdır. Türk limanlarından kalkan feribotların ve ticari gemilerin Yunan adalarına yaptığı ekonomik kazancın herkes farkında. Bu yaşananlarda asıl Yunan tarafı zararlı çıkar. Çünkü buradan giden 1,5 milyon Türk turist, adalarda ve Yunanistan'da 6 milyon Avrupalı turistin yaptığı harcama kadar döviz bırakıyor. Ben bunu 'hata' olarak nitelemek istiyor ve bir an önce düzeleceğine inanıyorum. Türkiye dış politikada gücünü göstermek adına ülkemize yönelik yapılan bu haksızlığa karşı durmuştur. Biz de bu kararı sonuna kadar destekliyoruz.



'Yasağın süresi yok'



İTO Meclis Başkanı ve Ege Birlik Seyahat Yönetim Kurulu Üyesi Rebii Akdurak: Biz de Çeşme'den Sakız'a, Selanik ve Kavala'ya seferler yapıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre; Yunanlıların bizim Türk ticari gemilerini sudan sebeplerle bırakmıyor ve orada tutuyorlarmış. Bence oldukça rahatsız edici bazı gelişmeler oldu ki, Ulaştırma Bakanlığı böyle bir karar almak zorunda kaldı. Bu yasağın ne kadar süreceği ise belli değil. Umarım sorun bir an önce çözülür.



'Kısa sürede çözülecektir'



Türk-Yunan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sema Aydın: Bu durum iki arasındaki ticareti ve turizmi olumsuz etkileyecektir. İzmir örneğinden bakarsak, kente en yakın olan Sakız Adası'na her hafta sonu tam dolu şekilde gemiler gider. Dolayısıyla başta firmalar olmak üzere seyahat acenteleri ve vatandaşlar olumsuz etkilenecek.



'Engelleme ihracatçıyı üzdü'



Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Sabri Ünlütürk: İzmir-Selanik seferlerinin başlamasını beklerken böyle bir engelleme olması bizi üzdü. Özellikle adalarla yaptığımız ticareti ve ihracatı olumsuz etkileyecektir. Yakın adalara meyve, sebzeden tutun da mobilya ve su ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ihracat yapıyoruz. Maalesef bu dönemde duraklama yaşanacaktır.