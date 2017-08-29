Göztepe'de kent kitaplığı kuruluyor

Konak Belediyesi okuyanın hayal dünyasını zenginleştiren ve onlara farklı dünyaların kapılarını açan kitapları halkla buluşturmak için oluşturduğu kent kitaplıklarının bir yenisini Göztepe'deki Kadınlar Birliği Parkı'nda açacak

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta parklar kütüphaneye dönüşmeye devam ediyor. Konak Belediyesi'nin ilkini Dr. Behçet Uz Parkı'nda açtığı kent kitaplıklarının bir yenisi bu kez Göztepe'deki Kadınlar Birliği Parkı'nda açılacak. 'Al götür, oku getir' sloganıyla hayata geçirilen kitaplıkların ikincisinin yapım hazırlıklarına başlanıldı. Park içinde yer alan ve bir dönem zabıta karakolu olarak kullanılan boş prefabrik bina kısa zamanda elden geçirilerek kitaplığa dönüştürülecek. Kitaplıkta Dr. Behçet Uz Parkı'ndakinin aksine bu kez sadece çocuklar için değil her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitaplar yer alacak. Ücretsiz üye olunabilecek kitaplığa gelenler dilediği kitabı alıp, keyifle okuyabilecek.



Al götür, oku getir



Düzenleme çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak olan kent kitaplığının hizmete girmesiyle Kadınlar Birliği Parkı'na gelenler evlerine kitapla dönebilecek. Konaklıları kitapla tanıştırmanın en kolay yolu olan kitaplık hizmete girdiğinde hafta içi mesai saatlerinde, cumartesi günleri ise öğlene kadar hizmet verecek. Parka oynamaya gelen çocuklar ve onlara eşlik eden anne ve babalar kitaplıktan ücretsiz faydalanabilecek. İsteyen vatandaşın üyelik başvurusu yapabileceği kitaplık sayesinde vatandaşlar evlerine diledikleri kitabı ücretsiz alıp, götürebilecek. Kitaplar okunduktan sonra bir başkası okusun diye tekrar kitaplığa geri getirilecek.



İlki çocuk kitaplığı



Konak Belediyesi geçtiğimiz yıl Dr. Behçet Uz Parkı'nda ilk kitaplığını açmıştı. Hizmete giren Çocuk Kitaplığı semt sakinleri tarafından oldukça beğenildi. Açıldığı günden bu güne kitapsever çocukları ağırlayan kitaplıkta yaklaşık 1000 kitap yer alıyor. Anne ve babalarıyla parka oynamaya gelen çocuklar, ücretsiz üye oldukları kitaplıktan diledikleri kitabı alarak okumak için eve götürebiliyor. Keyifle okunan kitaplar başkaları okusun diye yeniden kitaplığa getiriliyor. Kitapsever gönüllüler de kitaplığa kitap bağışında bulunabiliyor.



