ASYA KITASI ÜÇÜNCÜSÜ ÖDÜLLÜ GRAFITY SANATÇISI



'SPREY BOYA ALMAK İÇİN BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMIYORUZ'

Haber Kaynağı: DHA

85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kuşkusuz en renkli standı sanat sokağında yer alan grafity standı. Kendilerine 'coloraddx' diyen sekiz arkadaşın bir araya gelerek kurduğu şirketin açtığı stant, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Standın yemen yanına kurdukları boarda Türk bayrağı üzerine Atatürk posteri ve vapur çizen sanatçılar bu iki figürü İzmir yazısıyla tamamlıyor.Boarddaki figürü aslında bir gecede tamamlayabilecek kadar hızlıyken istek üzerine 2 buçuk güne yaydıklarını belirten Gökberk Can Çetinler (25), "Aslında çok basit ve hızlıca bitirilebilecek bir çalışma ancak fuarda insanların izlemesi için yavaşça yapıyoruz. Ben 11 yıldır grafity ile uğraşıyorum. Dergilerde gördüğüm grafity ilgimi çekti. Önce kendi adımı yazarak başladım. Bir süre sonra yeteneğim olduğunu fark ederek eğitim almak istedim. Önce Ümran Boradan Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdim şimdi 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. 2011 yılında katıldığım bir boya firmasının düzenlediği uluslararası yarışmada 3. oldum" diye konuştu.Grubun üyelerinden Betül Kübra Taşçı (24) ise tabletlerin henüz bu kadar yaygın olmadığı yıllarda grafity ile tanıştığını belirterek, "O zamanlar sokakta oynardık. Önce duvarlara adımızı yazarak başladık. Bir süre sonra düz yazı yetmemeye başladı. Resim yeteneğimi de keşfedince farklı kompozisyonlar boyamaya başladım. Şuan 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Hobimizi bir şekilde işe dönüştürdük." diye konuştu. Kendisini alaylı olarak tanımlayan Şerafettin Çınar (26) ise, " 2005 yılından bu yana grafity ile uğraşıyorum. Sokaklarda arkadaşlarımdan görerek merak saldım. Zamanla yeteneğim olduğunu fark ederek üzerine daha çok gittim. Yaklaşık 5 yıldır çeşitli firmaların binalarına görseller boyuyoruz. Temmuz ayında daha kurumsal bir yapıya kavuşmak için şirket olmaya karar verdik. Artık sprey boyalarımızı almak için başka işlerde çalışmak zorunda kalmıyoruz" dedi.Grup kendi adlarını taşıyan www.coloraddx.com adlı sitelerinde yaptıkları çalışmaları paylaşıyor. Yaptıkları bu hobinin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarında önemli bir payı olduğunu düşünüyorlar.