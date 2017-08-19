Güneş tutulmasının depremle ilgisi var mı?

Gökbilimcilerin son 10 yılın en önemli gök olayı olarak nitelendirdiği Tam Güneş Tutulması 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. Prof. Dr. Varol Keskin, Güneş tutulmasının depremlere neden olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını söyledi

Güneş tutulmasının depremle ilgisi var mı?

Gökbilimcilerin son 10 yılın en önemli gök olayı olarak nitelendirdiği Tam Güneş Tutulması 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ay, Dünya ile Güneş arasına girecek ve toplamda 90 dakika sürecek tutulmanın yaklaşık 3 dakikası tam tutulma olarak gözlenecek. Geceye denk geldiği için izlenemeyeceği Türkiye'de ise 2060'da görülebilecek.

Güneş tutulması sırasında Ay'ın Güneş'in tam önünde durduğu anlarda Güneş ile ilgili bir çok bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Varol Keskin, Güneş tutulmasının depremlere neden olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını söyledi.


Gazlar görülebilecek


Prof. Dr. Varol Keskin, 'Güneş tutulmalarında görülen en önemli çalışmalardan biri Güneş'in tam arkasında kalan yıldızlar ile ilgili ölçümler yapmak, başka bir çalışma ise Ay, Güneş'i tamamen örttüğü zaman Güneş'in en dış kısmındaki patlamaları çok net bir şekilde gözlemlemek ve  bu patlamaların uzaya fışkırttığı gazları net bir şekilde incelemek' diye konuştu.
Ülkemizde 1999'da Elazığ 2006'da ise Antalya'da Tam Güneş Tutulmasının  gözlemlendiğini hatta 1999 yılında gerçekleşen depremin Güneş Tutulması ile ilişkilendirildiğini belirten Prof. Dr. Keskin, Güneş tutulmasının depremlere neden olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını belirtti.

 
Etiketler; #güneş tutulması #deprem #varol keskin
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