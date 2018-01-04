Güzelyalı'da kadınlar güne sporla başlıyor

Konak Belediyesi’nin 2017’nin Kasım ayında hizmete açtığı Güzelyalı Spor Merkezi kısa zamanda mahalleli kadınların ilgi odağı oldu. Üye sayısının 450’yi bulduğu merkezde verilen ücretsiz pilates, areobik ve step kursları sayesinde kadınlar güne sporla ve zinde başlamanın ayrıcalığını yaşıyor

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta kadınların rahatça ve eğlenerek spor yapmalarına olanak sağlayan spor merkezlerinin sayısı giderek artıyor. Konak Belediyesi’nin hizmete açtığı Hatay, Levent, Mehtap, Halil Rıfat Paşa, Güneşli, İsmetpaşa, Kadriye, Toros, Zeytinlik, Mehmet Ali Akman ile İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne ek olarak Kasım ayı sonunda da 12. spor merkezi Güzelyalı’da açıldı. Bu merkezde de kadınlar hem spor yapıyor hem form tutuyor. Kısa zamanda bölgede yaşayan kadınların ilgi odağı olan merkez sayesinde gönül rahatlığıyla spor yapabilecekleri bir alana kavuşan Güzelyalılı kadınlar güne zinde başlıyor. .



ÜCRETSİZ KURSLAR MENNUNİYET YARATTI



Spor eğitmeni Gözde Hastürk eşliğinde ücretsiz verilen spor kurslarına kayıt yaptıran üye sayısı kısa zamanda 450 kişiyi buldu. Merkezden faydalanmak isteyen 300 kişi de yeni dönem için sıra bekliyor. Hafta içi beş gün verilen spor derslerine 15 ayrı grup katılıyor. Grup halinde verilen kurslara katılan kadınlar haftanın 2 günü birer saat spor yapıyor. Merkez sayesinde spora başlayan kadınlar hem form tutuyor hem de sosyalleşerek mutlu oluyor. Merkeze kilo vermek isteyen ev kadınlarının yanı sıra zinde kalmak isteyen genç kızlar da geliyor. Gösterilen egzersiz hareketlerini eksiksiz yapmaya çalışan kadınlar, vücutlarının sıkılaştığını, kilo verdiklerini, kurulan arkadaşlık bağlarıyla sosyalleştiklerini ve de eskisinden daha mutlu hissettiklerini söyledi.



BAŞKAN PEKDAŞ’A TEŞEKKÜR



Merkeze açıldığı ilk gün kayıt yaptıran 63 yaşındaki Günsel Otan, ve spor yapmanın psikolojisine, vücuduna iyi geldiğini söyledi. Otan, “Kendime ayırdığım bir saat oluyor buraya gelmek. Belediyeye ve Gözde hocamıza teşekkür ederiz” dedi. Merkez üyelerinden 71 yaşındaki Muazzez Etçi de spor sayesinde doğru nefes almayı öğrendiğini ve vücudunu esneterek, daha sağlıklı bir bedene kavuştuğu belirtti. Spor merkezi üyeleri de Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a kadınlara verdiği destek ve hizmetler için teşekkür etti.