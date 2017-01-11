Hacizli gemi karaya oturdu

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde hacizli 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarda çapasından kurtulup 3 mil kadar sürüklendikten sonra karaya oturdu

Hacizli gemi karaya oturdu

Aliağa'da hacizli olarak bulunan 5 gemiden 'Esi Winner' , 2014'ten beri demirli bulunduğu Karadut Mevkii'nden şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Çapıdan kurtulan gemi, 3 mil sürüklendikten sonra Bozburun Mevkii'nde karaya oturdu. 105 metre uzunluğundaki 4 bin 489 grostonluk gemi, Çandarlı yönüne doğru sürüklendikten sonra Şakran Bozburun Mevkii'nde karaya oturdu.

Aliağa Liman Başkanlığı yetkilileri, çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine geminin yanına gitti. Batma tehlikesi bulunmayan geminin, römorkla bağlanarak tekrar Karadut Mevkii'ne çekileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aliağa #gemi #gemi karaya oturdu
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