Hazırlık yapılmadan tam gün eğitime geçilmesin

Okullarda hazırlık yapılmadan tam gün eğitime geçilmesini istemeyen Veli-Der üyeleri basın açıklaması yaptı. Veli-Der Başkanı Güneş, 'Öğrendiğimiz ve okullarda gördüğümüz kadarıyla tam gün eğitime geçiş için hiçbir altyapı çalışması yapılmamıştır' dedi

Ali Budak- larda hazırlık yapılmadan



Başbakan Binali Yıldırım'ın '2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi sona erdireceğiz ve tam gün eğitime geçeceğiz. Bundan sonra çocuklarımız öğleyin okulda olacaklar, çalışanlar gibi öğlen yemeklerini yiyip akşam eve gidecekler' demişti. Bu açıklama sonrasında milli eğitim bürokratlarının tam gün eğitim sistemine sağlıklı geçilmesi için herhangi bir hazırlık yapmadığını iddia eden Veli-Der üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasında tam gün eğitime geçilecek okulların mevcut kapasite ve fiziki koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Altyapısı hazır olmadan yapılmamalı

Okullarda tam gün eğitime geçme çabalarının pek çok ilçede masa başında alınan kararlarla yapılmasının yanlış olduğunu belirten Veli-Der Yönetim Kurulu Başkanı H. Nihat Güneş, 'Öğrendiğimiz ve okullarda gördüğümüz kadarıyla tam gün eğitime geçiş için hiçbir altyapı çalışması planlanmamış. Altyapısı hazırlanmış, derslik sayıları çoğaltılmış, yemekhanesi yapılmış, spor salonu ve etkinlik sınıfları olan okullarda tam gün eğitimi biz de savunuyoruz. İlimizdeki tüm okulların altyapısı hazırlanmış, okul binalarının olanakları ve koşulları tekli eğitime uygun hale getirilmiş bir şekilde tekli eğitime geçilmesi eğitim öğretim faaliyetleri açısından gerçekten önemlidir. Ek sınıf, yemekhane, kantin, etkinlik sınıfları ve bahçe düzenlemesi yapılmadan okullarda sınıf mevcutlarını iki katına çıkaracak, her iki öğretmenden birinin okulundan ayrılmasına yol açacak düzenlemeden veliler olarak bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz' dedi.

Sınıfların öğrenci sayısı yükselecek

Tam güne dönüşümde en önemli konulardan birinin de sınıfların birleştirilmesi olduğunu dile getiren Güneş, 'Sınıflar birleştirildiğinde 40 ve kırkın altında bir mevcut olup olmadığına bakılması gerekir. Bu durumda dönüşüm yapılan okullarda sınıfların öğrenci mevcutları iki katına çıkar. Ayrıca her iki öğretmenden biri norm fazlası olur. Yıllardır kalabalık sınıflarda yapılan eğitimin, eğitim kalitesini düşürdüğünü söylüyoruz. Okulların sınıf mevcutlarını sağlıklı bir eğitim yapılması için düşürmeye çalışılırken bu hazırlıksız dönüşümle eğitim faaliyetleri eskisinden çok daha kötü bir yere sürüklenecek' diye konuştu.

'Velilere, öğrencilere, okul idaresine, okul aile birliklerine ve mevcut eğitim sendikalarına sorulmadan masa başında, kapalı kapılar ardında alınan kararlar ile çocuklarımızın eğitim hayatının olumsuz etkilenmesini istemiyoruz' diyen Güneş, öğretmenlerin de öğrencilerinden ayrılarak zor durumda bırakılmalarını istemediklerini, en değerli varlıkları olan çocuklarının iyi birer yetişkin olmaları için nitelikli, bilimsel, laik bir eğitim almalarını ve bu eğitimi de tüm donanımları sağlanmış okullarda verilmesini istediklerini söyledi.

'Yanlışlığa Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu örnektir'

Mevcut okul binalarında hala laboratuvar, kütüphane, sığınak, etkinlik sınıfları, spor salonları ve yeterli sayıda tuvalet bulunmadığına dikkat çeken Güneş, 'Tüm bu eksiklerin üzerine bir de hiçbir hazırlık yapılmadan tekli eğitime geçilmesine biz veliler olarak onay vermiyoruz. Hazırlık yapılmadan tam gün eğitime geçildiğinde neler olduğunu Bayraklı Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nda bizzat gördük. Okuldaki üç sınıfın öğrencileri yeterli derslik olmaması nedeniyle bahçede ve okul koridorlarında, sınıf için sıra beklemek zorunda bırakılmıştı. Velilerin tepkisi sonrası okulda tekli sistemden vazgeçilmiş ve iki ay içinde yeniden ikili sisteme dönülmüştü. Yeterli alt yapı hazırlanmadan tam gün eğitime geçen bu okulda yaşanan sorunların tamamı aynı şekilde tam güne geçecek okullar içinde geçerli olacaktır. Düzenlemeden, gerekli yatırımlar yapılıp okullar tekli eğitimin gerektirdiği koşullar yerine getirilene kadar vazgeçilmesini istiyoruz' dedi. 'Eğitim sistemi keyfilik ve kuralsızlıkla belirlenemez'

Her milli eğitim bakanı değişikliğinde ve mevcut bakanın sürekli değiştirdiği eğitim sisteminde değişmeyen tek şeyin keyfilik ve kuralsızlık olduğunu belirten Güneş, şunları söyledi: Veliler olarak, eğitimin tüm süreçlerinde bizlere danışılmadan, fikrimiz ve görüşümüz alınmadan yapılacak her türlü değişikliğe karşı çıkıyoruz. Eğitim sisteminin düşünmeyen, sorgulamayan, okuduğunu dahi anlamayan nesiller yetiştiren bu halinden hızla uzaklaştırılarak, düşünen, sorgulayan, dürüst insanlar yetiştirebildiği, öğrenci odaklı, çağdaş, ulaşılabilir, kamucu, parasız, laik ve bilimsel bir noktaya taşınmasını istiyoruz. İzmir'in Buca ilçesinde 9, Konak'ta da 10 okulun önümüzdeki eğitim döneminde tam gün eğitime geçeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Buca'da beş yüzün üzerinde veliden imza topladık ve Konak'ta da imza çalışmasına bugün itibari ile başlandı. Okul larda hazırlık yapılmadan tam gün eğitim e geçilmesini istemeyen veliler, yanlıştan dönülmesini isteyen Veli-Der üyeleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Okulların tam gün eğitime geçmesi çalışmalarının 4+4+4 eğitim modelinde de olduğu gibi kimseye sorulmadan yapıldığına dikkat çeken Veli-Der, koşulları tam gün eğitime uygun olmadığı için ikili eğitim yapılan okullarda, hiçbir değişiklik yapılmadan mevcut koşulları ile tam gün eğitime geçilmemesi gerektiğini savunuyor.Başbakan Binali Yıldırım'ın '2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi sona erdireceğiz ve tam gün eğitime geçeceğiz. Bundan sonra çocuklarımız öğleyin okulda olacaklar, çalışanlar gibi öğlen yemeklerini yiyip akşam eve gidecekler' demişti. Bu açıklama sonrasında milli eğitim bürokratlarının tam gün eğitim sistemine sağlıklı geçilmesi için herhangi bir hazırlık yapmadığını iddia eden Veli-Der üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasında tam gün eğitime geçilecek okulların mevcut kapasite ve fiziki koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.Okullarda tam gün eğitime geçme çabalarının pek çok ilçede masa başında alınan kararlarla yapılmasının yanlış olduğunu belirten Veli-Der Yönetim Kurulu Başkanı H. Nihat Güneş, 'Öğrendiğimiz ve okullarda gördüğümüz kadarıyla tam gün eğitime geçiş için hiçbir altyapı çalışması planlanmamış. Altyapısı hazırlanmış, derslik sayıları çoğaltılmış, yemekhanesi yapılmış, spor salonu ve etkinlik sınıfları olan okullarda tam gün eğitimi biz de savunuyoruz. İlimizdeki tüm okulların altyapısı hazırlanmış, okul binalarının olanakları ve koşulları tekli eğitime uygun hale getirilmiş bir şekilde tekli eğitime geçilmesi eğitim öğretim faaliyetleri açısından gerçekten önemlidir. Ek sınıf, yemekhane, kantin, etkinlik sınıfları ve bahçe düzenlemesi yapılmadan okullarda sınıf mevcutlarını iki katına çıkaracak, her iki öğretmenden birinin okulundan ayrılmasına yol açacak düzenlemeden veliler olarak bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz' dedi.Tam güne dönüşümde en önemli konulardan birinin de sınıfların birleştirilmesi olduğunu dile getiren Güneş, 'Sınıflar birleştirildiğinde 40 ve kırkın altında bir mevcut olup olmadığına bakılması gerekir. Bu durumda dönüşüm yapılan okullarda sınıfların öğrenci mevcutları iki katına çıkar. Ayrıca her iki öğretmenden biri norm fazlası olur. Yıllardır kalabalık sınıflarda yapılan eğitimin, eğitim kalitesini düşürdüğünü söylüyoruz. Okulların sınıf mevcutlarını sağlıklı bir eğitim yapılması için düşürmeye çalışılırken bu hazırlıksız dönüşümle eğitim faaliyetleri eskisinden çok daha kötü bir yere sürüklenecek' diye konuştu.'Velilere, öğrencilere, okul idaresine, okul aile birliklerine ve mevcut eğitim sendikalarına sorulmadan masa başında, kapalı kapılar ardında alınan kararlar ile çocuklarımızın eğitim hayatının olumsuz etkilenmesini istemiyoruz' diyen Güneş, öğretmenlerin de öğrencilerinden ayrılarak zor durumda bırakılmalarını istemediklerini, en değerli varlıkları olan çocuklarının iyi birer yetişkin olmaları için nitelikli, bilimsel, laik bir eğitim almalarını ve bu eğitimi de tüm donanımları sağlanmış okullarda verilmesini istediklerini söyledi.Mevcut okul binalarında hala laboratuvar, kütüphane, sığınak, etkinlik sınıfları, spor salonları ve yeterli sayıda tuvalet bulunmadığına dikkat çeken Güneş, 'Tüm bu eksiklerin üzerine bir de hiçbir hazırlık yapılmadan tekli eğitime geçilmesine biz veliler olarak onay vermiyoruz. Hazırlık yapılmadan tam gün eğitime geçildiğinde neler olduğunu Bayraklı Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nda bizzat gördük. Okuldaki üç sınıfın öğrencileri yeterli derslik olmaması nedeniyle bahçede ve okul koridorlarında, sınıf için sıra beklemek zorunda bırakılmıştı. Velilerin tepkisi sonrası okulda tekli sistemden vazgeçilmiş ve iki ay içinde yeniden ikili sisteme dönülmüştü. Yeterli alt yapı hazırlanmadan tam gün eğitime geçen bu okulda yaşanan sorunların tamamı aynı şekilde tam güne geçecek okullar içinde geçerli olacaktır. Düzenlemeden, gerekli yatırımlar yapılıp okullar tekli eğitimin gerektirdiği koşullar yerine getirilene kadar vazgeçilmesini istiyoruz' dedi.Her milli eğitim bakanı değişikliğinde ve mevcut bakanın sürekli değiştirdiği eğitim sisteminde değişmeyen tek şeyin keyfilik ve kuralsızlık olduğunu belirten Güneş, şunları söyledi: Veliler olarak, eğitimin tüm süreçlerinde bizlere danışılmadan, fikrimiz ve görüşümüz alınmadan yapılacak her türlü değişikliğe karşı çıkıyoruz. Eğitim sisteminin düşünmeyen, sorgulamayan, okuduğunu dahi anlamayan nesiller yetiştiren bu halinden hızla uzaklaştırılarak, düşünen, sorgulayan, dürüst insanlar yetiştirebildiği, öğrenci odaklı, çağdaş, ulaşılabilir, kamucu, parasız, laik ve bilimsel bir noktaya taşınmasını istiyoruz. İzmir'in Buca ilçesinde 9, Konak'ta da 10 okulun önümüzdeki eğitim döneminde tam gün eğitime geçeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Buca'da beş yüzün üzerinde veliden imza topladık ve Konak'ta da imza çalışmasına bugün itibari ile başlandı.