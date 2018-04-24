Hedef: Fuarlar başkenti İzmir

İZFAŞ tarafından 24–27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ayakkabı, çanta, deri ve deri giyim sektörünü yakından ilgilendiren Shoexpo ile Leather fuarları kapılarını açtı

Gamze Geçer- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞtarafından bu yıl 43’üncüsü yapılacak Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’yla ilk kez gerçekleştirilen Leather& More Deri ve Deri Giyim Fuarı eş zamanlı olarak açıldı. Ayakkabı ve çanta sektörünün buluştuğu, 119 yerli ve dört yabancı katılımcının yer aldığı Shoexpo ile Deri Fuarı’nın açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve çeşitli kurumların temsilcileri katılım gösterdi.

FUARCILIK YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

Törene ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin fuarcılık alanında devrim yaşadığını kaydederek, ‘Fuarcılık bir şirket ya da özel sektör işi değildir. Omurgasının o kentin yerel yönetiminin, odalarının, sivil toplum örgütlerinin oluşturması gerekir. Eğer böyle bir fuar alanı yapıyorsanız, İzmir fuarcılığının bir ana sahibi bir de onu destekleyen kent dinamiklerinin ve İzmir halkının fuarcılığını benimsemesi, desteklemesi gerekir. İzmir bunu 96 yıldır başarmıştır. İzmir fuarcılığı 96 yıldır büyümektedir. Zaman zaman altyapı eksiklerinden dolayı fuarcılığımız biraz daralmıştır. Ama Fuar İzmir’de, İzmir fuarcılığı yılda yüzde 30, yüzde 40 oranında büyüme kaydetmiştir. Bu hafta 5 ayrı fuara ev sahipliği yapıyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Hep birlikte fuarcılığımızı ve kongre sektörünü başlatmamız gerekmektedir. Bu ikisi hizmet sektörünün en önemli iki enstrümanıdır’ diyerek katılımcılara seslendi.

YENİ MERKEZ İZMİR OLACAK

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’nin en yeni ve en modern fuar alanında iki önemli fuarın birden açıldığını belirterek, ‘İzmir için fuarcılık vizyonumuz, kentimizi dünyanın en bilinen uluslararası fuarcılık merkezlerinden biri haline getirmektir. İzmir’in bunu başaracak potansiyeli var. Şehrin önde gelen meslek örgütleri olarak bizlere düşen de bu potansiyelin hayata geçmesi için gereken desteği vermek. Biz İzmir Ticaret Odası olarak, fuarları kent ekonomimizi kalkındırmanın en hızlı ve etkili yollarından biri olarak görüyoruz. Bu nedenle, fuarcılığa gereken desteği vermek, bizim en önemli konularımızdan birisi. Bugün bu iki fuarda stant açan firmaların yüzde 70’i odamızın maddi desteği ile fuara katılıyor. Küresel ticarette doğu ve batı koridoru içerisinde çok önemli bir konumda yer alan İzmir, doğru hamlelerle dünya fuarcılığının yeni merkezlerinden birisi olabilir. Bunun için ilk adım, güçlü olduğumuz alanlarda yeni fuarlar düzenlemek, meslek örgütleriyle ve en önemlisi de sektör temsilcileri ile bu fuarlara sahip çıkmaktır’ diye konuştu.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Fuar İzmir’in kent ekonomisini ve esnaf camiasına sağladığı katkılara vurgu yapan İESOB (İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası) Başkanı Zekeriya Mutlu ise törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: ‘Bu sadece ayakkabı ve deri sektöründe çalışan arkadaşlarımızın yaptığı bir fuar değil. Bu alanda bir canlılık yaşanacak ancak, bugün bu fuar sayesinde konaklama, yiyecek içecek, ulaşım, hediyelik eşya gibi sektörler de olumlu etkileniyor. Esnaf teşkilatının tüm alanlarını etkileyen bir fuar organizasyonundan söz ediyoruz. Mermer fuarı zamanında İzmir’deki restoranlarda, otellerde boş yer yoktu. Esnaf teşkilatı başkanı olarak, bu fuarlara ev sahipliği yapan ve fuarları İzmir’e kazandıran herkese teşekkür ediyorum.’

HEM AYAKKABI, HEM DERİ

Ayakkabı ile çantanın hammaddelerinin başında gelen deri sektörünün yer alacağı Leather & More – 1’inci Deri ve Deri Giyim Fuarı da Shoexpo’yla aynı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Fuarda 33 katılımcının yanı sıra İran Dericiler Derneği’nden gelecek heyet de yer alacak. Dört gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak. Fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri de stantlarda sergilenecek. Ayakkabı ve çanta üreticileriyle bir araya gelecek olan dericiler, sektörde suni deri yerine gerçek deri kullanımında artış sağlanmasını hedefliyor.

46 ÜLKEDEN KATILIM

Türkiye’nin deri üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiren İzmir’de fuar döneminde oluşturulacak “HostedBuyer’alanında alım heyetleri ile katılımcı firma temsilcileri ikili görüşmeler yapacak. 2018 yılının ilk üç ayında Türkiye’nin ayakkabı ihracatının yüzde 187 arttığı Rusya dahil 46 ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen satın alım heyetleri, fuarda hem gerçek deriler hem de ayakkabı üreticileriyle görüşmeler yapacak. Ticari anlaşmaların gerçekleştirmesi hedeflenen fuarlar sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak. Fuarlara Azerbaycan, Arnavutluk, Avusturalya, Almanya, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Beyaz Rusya, Cezayir, Dubai, Danimarka, Çekya, Estonya, Ermenistan, Güney Amerika, Gürcistan, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İrlanda, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, KKTC, Kenya, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Moldova, Makedonya, Meksika, Polonya, Portekiz, Pakistan, Romanya, Rusya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan satın alımcı gelmesi bekleniyor.