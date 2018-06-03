Hükümet, oy alamadığı sandıkları taşıyor

YSK'nın 19 ilde sandık taşıma ve birleştirme kararının 270 bin kişiyi doğrudan etkilediğini belirten CHP İzmir Milletvekili Adayı ve sandikgucu.com'un kurucusu Mehmet Ali Çelebi, 'Hükümet bu seçimde çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle de hükümet kendisine oy çıkmayacağını bildiği seçmenin sandığa gitmesini zorlaştırıyor' diye konuştu

Ali Budak-Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 19 ilde 144 bin seçmeni ilgilendiren sandık birleştirme kararı vermesi için valilikler ve il seçim kurullarından gelen bazı taleplerin gerekçelerinde 1990 yıllarındaki olaylar örnek gösterilerken en yakın 1997 tarihinde yaşanmış terör olayına atıf yapıldığı görüldü. 1 Kasım ve 16 Nisan referandumunda bu uygulamanın yapılmadığı pek çok köy için 24 Haziran'da sandıklarının birleşmesi talebiyle yapılan başvurularda, güvenlik gerekçelerinin ilk sırada yer alması ve köylerdeki seçmen sayısının 300'ün üzerinde olmasına karşın nüfusun az olduğu gerekçesiyle sandık taşınmasının talep edilmesi de dikkat çekti.

YSK'nın 270 bin kişiyi etkileyecek olan sandık taşıma ve birleştirme kararının özellikle alındığını düşündüklerini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Adayı ve sandikgucu.com'un kurucusu Mehmet Ali Çelebi, 'CHP olarak süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Bu konuda belli bir çalışma yapıldığını ve çıkarılacak milletvekili sayısının da hesaplandığını düşünüyoruz. Bu kısa sürede seçmene yeterli bilgi verilip verilmediği, sandığa hangi vasıtalarla ve nasıl götürüleceği ya da seçmenlerin sandıklara götürülürken herhangi bir olumsuz duruma maruz kalıp kalmayacakları da belirsizliğini koruyor. Bütün bunlara cevap vermeden böyle bir karar alınıyor. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen bu 270 bin seçmenin sandıklara gitmesini sağlayacağız. Bunun için de gerekli çalışmalara başladık. Hiçbir vatandaşımızın bu konuda şüphesi olmasın' dedi.

'AKP, sandıktan ağır bir tokat yiyeceğini anladı'

'YSK'nın sandık taşıma ve birleştirme kararı aldığı 19 ilin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor. Bu bölgelerde de terör olayları nedeniyle sandıklar için bu kararın alındığı biliniyor. Ancak hükümet ise Türkiye'nin terör sorunu kalmadığını sürekli söylüyor. O zaman neden taşınıyor?' diyen Çelebi, şöyle devam etti: Aslında hükümet çok ciddi sıkıntı yaşıyor. En son miting yaptığı Giresun ve Ordu şehirlerinde artık vatandaşın ilgisinin kalmadığını gördüler. Sandıktan ağır bir tokat yiyeceklerini anladılar. Bu nedenle de kendilerine oy vermeyecek seçmenleri sandığa göndermemeye çalışıyorlar. Bu basit ve ucuz bir oyun. Ancak bu oyun da çözülemeyecek bir şey değil. Bu sorunu da hep birlikte çözeceğiz. Bu sorunu da atlatacağız. Öldük, bittik, artık olmayacak gibi duygulara girmenin anlamı da yok. Bunlar basit sorunlar ve çözümleri de oldukça kolaydır. Seçmen kesinlikle sandıktan çekinmesin, oyunu kullansın.

'Sandıklara sahip çıkacağız'

Adil Seçim Platformu adı altında seçime giren bütün muhalif partiler ve 20 STK'nın seçim güvenliği için birlik olduğunu belirten Çelebi, 'Adil Seçim Platformu adı altında birleşmek ve ortak hareket etme adına uzun zamandır görüşüyorduk. Son olarak ise birlikte harekete etme kararı aldık. Bu platformda bütün muhalif partiler ve 20'ye yakın STK yer alıyor. Bu seçimde de aktif olarak görev yapacağız. Ortak çalışacağız. Yani eksik olduğumuz sandıkları da birlikte tamamlayacağız. Hiçbir sandıkta müşahit sorunu yaşamayacağız. Bu seçimde her sandıkta en az bir arkadaşımız olacak. O nedenle vatandaşımız yaratılmak istenen sandık güvenliği değil algısına kapılmasın. Gitsin ve oyunu kullansın. Her sandığını güvenliği tarafımızdan sağlanacak.

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Vatandaş oyunu kullansın yeter

YSK'nın ya da hükümetin sandık birleştirme ya da taşıma durumunda seçmeni sandığa getirmesi ya da taşınmasını sağlaması noktasında ekstra bir görevi olmadığına dikkat çeken Çelebi, sözlerini şöyle tamamladı: Yani vatandaş kendi imkanlarıyla sandığa gidip, oyunu kullanacak. Adil Seçim Platformu olarak seçmenin sandığa gidebilmesi sorunu hakkında da gerekli çözümlerimiz var. Vatandaşlarımızın bunu sorun etmesine gerek yok. Gerekirse 270 bin kişiyi sandığına taşıyacağız. Zaten önümüzdeki hafta bölgeye gideceğim. Yerinde incelemeler yapacak ve gerekli çalışmalarımızı tamamlayacağız. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra da aldığımız kararı açıklarız. Öncelikle milletimiz sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Şu anda milletimizin yapması gereken en önemli şey budur. Sandıkların ve vatandaşın oyunun güvenliğini de biz sağlayacağız. Hiç kimsenin de bundan endişesi olmasın. Vatandaş, sadece oyunu kullansın. Bu yeter.