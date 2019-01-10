Hüseyin Ervüz: Tepkiler bitmezse polis isteyeceğiz

İZBAN'da grev bitti ama seferler az. Yaşanan sefer azlığına yönelik halk, İZBAN işçilerine tepki gösteriyor. Durumu değerlendiren Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Seferlerin aksamasının işçilerle alakası yok. Tepkiler dinmezse polis isteyeceğiz" dedi.

Şefika Bal - İZBAN grevinin Cumhurbaşkanı genelgesiyle sonlanmasının ardından seferler yeniden başladı. Çeşitli arızalar yüzünden 25-30 dakika arası olan seferler için halk iş yavaşlatma eylemi yaptıkları gerekçesi ile İZBAN işçilerine yüklendi. Durumu açıklayan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, seferlerdeki aksamanın işçilerle bir ilgisi olmadığını halkın boş yere çalışanlara tepki gösterdiğini belirtti. Grevin bitirilmesiyle yasal haklarının ellerinden alındığını kaydeden Ervüz, halkın çalışanlara yönelik tepkisi devam ederse polis isteyeceklerini belirtti.

"Seferlerin 25-30 dakikada bir olmasının İZBAN işçisiyle bir alakası yok" diyen Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Torbalı-Selçuk hattında elektrikli makas ağrızası var. ESBAŞ'ta da enerji hattında sorun var. Bu sebeplerle de seferler seyrek oluyor. Egekent'te raylar yok. Bunu da makinistlerimize, işçilerimize bağlıyorlar. Olur mu öyle şey? TCDD grevi fırsat bilip Egekent hattında bir yenilemeye gitti. O sebepten şu anda orada seferler tek yönlü ilerliyor" dedi.

İZBAN işçisinin çilesi nasıl bitecek?

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, uluslararası yasalarla tanınmış hakların engellenmesi ve demokrasinin hangi sınırlar çerçevesinde uygulandığını görüyoruz. AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi'nin de bir açıklaması var. Kendisi 'daha fazla bu greve tahammül edemezdik' diyor. Böyle bir düşünceye pekala diyebiliriz. İzmirli'nin çilesini bitirdiniz. Peki İZBAN işçisinin çilesini kim bitirecek? O konuda yaptığı bir girişim var mı? Mademki İzmir'i yönetmeye talip, çalışanların sorularını da çözmesi gerekiyor" sözlerini kaydetti.

247 kişi asgari ücretli

Halkın maaşlarının açıklanandan fazla olduğunu düşündüğü İZBAN işçilerinin son dönem maaşlarına açıklık getiren Başkan Ervüz, "İZBAN çalışanlarını Nihat Zeybekçi düşünüyor mu? Onların sorunlarına çare bulacak mı? Şu anda 342 çalışanın 247 tanesi 1 Ocak itibariyle asgari ücretli hale geldi. Bu durum bizim ne kadar haklı olduğumuz anlamına geliyor. Buna ne diyecekler acaba. Bizim makinistlerimiz, teknisyenlerimiz, istasyon operatörlerimiz, gişecilerimiz asgari ücretle çalışıyor. Bu hak mı reva mı?" diye sordu.

İşçilerin moralleri bozuk

Sendika Başkanı Hüseyin Ervüz, işçilerin morallerinin bozuk olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti: Yasanın kestiği parmak acımaz deyip herkes acısını içine gömdü. Bu şekilde çalışıp seferleri devam ettirmek istiyorlar. Ama diğer taraftan da halk alt yapıdan gelen aksaklığın faturasını İZBAN işçisi arkadaşlarımıza saldırarak çözmeye çalışıyor. Bu da doğru bir anlayış değil. Çalışanlara halkın tepkisi çok büyük. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. Ancak ne sefer sıklığı ne de arızalar İZBAN işçileriyle ilgili değil ve bunu çalışanlara yüklemek doğru değil. Eğer tepkiler artarsa biz polis istemeyi düşünüyoruz. Çünkü halk doğrudan istasyonlarda çalışan arkadaşlarımıza tepki gösteriyor.