İkinci dünya turunu Teos Marina’da tamamladı

ANOUK' adlı yelkenli teknesi ile 2004- 2007 yılları arasında dünya turu yapan denizci 67 yaşındaki Ekrem İnözü, 8 Eylül 2014’te Bodrum Turgutreis’ten başladığı ikinci dünya turunu İzmir’in Seferihisar İlçesi'ndeki Teos Marina’da tamamladı

İlk dünya turunu en hızlı tamamlayan Türk denizci olan Ekrem İnözü, kızının adını verdiği 17 metre boyundaki Anouk isimli yelkenli ile ikinci dünya turunu da 32 ayda bitirdi. 10 Mayıs akşam saatlerinde Türk sularına ulaşan İnözü, Türkiye’de karaya ilk adımını Teos Marina’da attı.



Ekrem İnözü’yü Eylül 2014’te yöneticiliğini yaptığı D-Marin Turgutreis’ten şampanyalar eşliğinde dünya denizlerine yolcu eden Faruk Günlü, Genel Müdürlüğünü yaptığı Teos Marina’da denizcilerle birlikte şampanyalar eşliğinde karşıladı. Çıplak ayakla karaya çıkan Ekrem İnözü, marina ekibi ve tekne sahibi denizcilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ardından grup kutlamaya yemekle devam etti.



'DÜNYA VARMIŞ' KİTABINDA SEYİR ANILARI



2010 yılında seyir anılarını yazdığı 'Dünya Varmış' adlı kitabı da bulunan Ekrem İnözü, kitabında Akdeniz, Atlas Okyanusu, Karayip Adaları, Panama Kanalı, Pasifik Adaları, Polinezya, Tonga, Fiji, Vanuata, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz üzerinden yuvaya dönüş hikayesini anlatıyor.



Bir deniz subayının oğlu olan Ekrem İnözü, denizciliğe lise yıllarında babasının 5.5 metre motorlu 'Seagull' isimli teknesi ile başladı. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için Belçika’ya gitti. Belçika’da başarılı bir şirket kurarak Aytaç’ın üç ortağından birisi olan Ekrem İnözü, 1996’da şirket hisselerini sattıktan sonra kendisini tutkuyla bağlı olduğu denizciliğe verdi. İkinci kez dünya turunu tamamlayan Ekrem İnözü ve teknesi 'Anouk', diğer dünya turu yapan tekneler gibi Teos Marina’nın misafiri olacak.







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