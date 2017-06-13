İkiz avukatlar şimdi de Cem Yılmaz'ın filminde

İzmir Barosu'na kayıtlı 25 yaşındaki tek yumurta ikizi avukatlar Tutku Hazal Uyma ile Dilan İlayda Uyma (Gürpınar), reklam filminden sonra Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 'Arif V 216' filmi için kamera karşısına geçti

Gaziemir Belediyesi'nde çalışan Şirin Uyma- Taner Uyma çiftinin 30 Haziran 1991'de Ankara'da dünyaya gelen tek yumurta ikizleri kızları Tutku Hazal Uyma ve Dilan İlayda Uyma ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. 12 yıl aynı sırayı paylaşan ikizler, üniversite sınavında başarılı olup hukuk fakültesine girmeye hak kazandı. İkizinden 5 dakika önce doğan Tutku Hazal Uyma, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, Dilan İlayda Uyma ise Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 4 yıl ayrı üniversitede okuyan ikizlerin yolu, İzmir'de staj için aynı hukuk bürosunda birleşti. Çiçeği burnunda avukat kardeşler iki yıl önce 10 Kasım'da yemin edip cüppe giydi. İkiz kardeşler, Gaziemir'de birlikte avukatlık bürosu açtı.



İkizlerin haberi gazetelerde çıkınca şansları açıldı. İkizler bir bulaşık deterjanı reklamında birlikte oynadı. İkiz kardeşler bu kez de ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın AROG ve GORA filmlerinin devamı olan ve çekimlerine başladığı 'Arif V 216' filminde yer aldı. İkiz kardeşler, 12 yaşlarında TRT 1'de gösterilen 'Ne seninle ne sensiz" isimli dizide de birlikte rol alıp oynamıştı.





