İş kazasında yaralanan genç Almanya'da

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde iş kazasında ağır yaralanan ve tedaviye yanıt vermediği için evine gönderilen 20 yaşındaki Hasan Ülker, 5 Temmuz'dan bu yana Almanya'da tedavi görüyor

Star Rafinerisi inşaatının işlerini yürüten taşeron şirkette işçi olarak çalışan Hasan Ülker, 30 Nisan 2016'da vinçle taşınan, her biri 3- 4 ton ağırlığındaki çelik borulardan birinin üzerine konulduğu tahtanın kırılan parçasının başına çarpmasıyla ağır yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve işyerinde henüz 15 gündür sigortalı olarak çalıştığı belirlenen Ülker, ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Üç ay yoğun bakımda kalan Ülker, buradan da Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Üç ay da burada tedavi gören Ülker, doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap vermedi.



Halen bilinci kapalı olan Ülker, iddiaya göre ailesine yapacak bir şeyin olmadığı söylenerek evine gönderildi. Kazanın olduğu günden bu yana bilinci kapalı olan ve ailesinin yaptığı araştırmalar sonucu tedavi olması için Almanya'ya gitmek dışında şansı kalmayan Hasan Ülker'in arkadaşları, tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için 1 yıl boyunca çeşitli yardım kampanyaları ve yardım konserleri düzenledi.



3 AYLIK TEDAVİ MASRAFI TOPLANDI



Almanya'daki hastanenin 1 aylık tetkik ve tedavi için 30 bin Euro istemesi üzerine başlatılan yardım kampanyaları sonucunda gencin 3 aylık tedavisini karşılayacak miktarda yardım toplandı. Hasan Ülker, gerekli izinlerin alınmasının ardından geçen 5 Temmuz günü tedavi için ailesiyle birlikte Almanya'ya gönderildi. Ülker'in tedavisine, Kliniken Schmieder Allensbach'da başlandı.



'KISA ZAMANDA GÜZEL HABERLER ALACAĞIZ'



Hasan Ülker'in ablası Seçil Ülker, 5 Temmuz'dan itibaren 3 aylık yoğun bir tedavi sürecine girdiklerini belirterek şunları söyledi:



"Birinci ayın sonunda tedavinin süresi, kaç ay tedavi göreceği ve genel raporları ortaya çıkacak. Hasan'ın şu anki durumu çok iyi, tedavisi sürüyor. İnşallah en kısa zamanda güzel haberler alacağız. Bizimle bu yolda yürüyen bütün dostları yürekten selamlıyoruz. İlk günden bu yana Hasan'a destek olanların yardımları o kocaman yürekleri sayesinde bugünleri görme şansını yakaladık. Desteğini esirgemeyenlere ne kadar teşekkür etsek de haklarını ödeyemeyiz. Hasan'ın eski sağlığına kavuşması için savaşmaya devam edeceğiz."

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