Işınsu Kestelli yeniden başkan

İzmir Ticaret Borsası Üyeleri yönetim kurulu başkanını seçmek için sandık başına gitti. Yapılan seçimde mevcut başkan Işınsu Kestelli, 51 oy ile tekrar başkan seçildi

Gamze Geçer- İzmir Ticaret Borsası’nda gerçekleşen Yönetim kurulu



Borsa olarak yeni dönemi ‘teknoloji, tasarım ve insan’ odaklı bir çalışma dönemi ilan ettiklerini söyleyen Kestelli, ‘Sektörün dijital dönüşümü yani Tarım 4.0, küresel elektronik ticaretinin saygın bir parçası haline gelmek, genç nüfusun tarımda kalması için projeler üretmek, geleneklerimizi korurken sektör için katma değer yaratan yatırımlara yenilerini eklemek, coğrafi işaret, patent vs. gibi katma değer yaratıcı girişimlerde derinleşmek ve yeni dönemde gençlere, çocuklara ve özellikle dezavantajlı kesimler başta olmak üzere daha çok insana dokunacağımız projeler üretmek, önceliklerimiz olacak’ dedi.





Borsa organları şu isimlerden oluştu:



Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: Moiz Hemsi, Salih Nejat İblar, Yurtcan Biryol, Mustafa Atınç, Müfit Uz, Aydın Öztürkmen.



Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: Hakan Cay, Giovanni Cem De Andria, Sinan Abdurrahman Çelikkaya, Hayrettin Kıran, Rifat Acırgan, Yusuf Emre Bozkurt.



TOBB Delegeleri Asil Üyeler: Şükrü Barış Kocagöz, Ömer Gökhan Tuncer, Ercan Korkmaz, Bülent Arman, Bülent Uçak, Şeref İyiuyarlar, Özhan Şen, Tayfur Akın, Erol Avni Bozkurt, Mehmet Alp, Halil Tepeli, Sebahettin Dumlu, Bülent Öztürk, Gürkan Gürel, Nihat Sağır, Aydın Arıkök, Ayhan Ömeroğlu.



TOBB Delegeleri Yedek Üyeler: Tolga Uğurel, Sonnur Kırmızıoğlu, Ömer Perşembe, Derya Pala, Murat Şenay, Adem Egi, Murat Eser, Erdem Barış Kılıç, Umut Okan, Erdem Baltacı, Burak Balcı, Ferit Güler, Mustafa Elmas, Veli Yüksel, Eren Aka, Ali Özkanlı, Mehmet Emin Halıcıoğlu. İzmir Ticaret Borsası’nda gerçekleşen Yönetim kurulu seçim inde 54 meclis üyesinden 52’si oy kullandı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin listesi 51 oy alarak güven tazeledi. Kestelli, ‘Geçen hafta sonu başlayan seçim sürecimizi bugün büyük bir olgunluk içinde tamamlamış bulunuyoruz. Meclisimiz sandığa giderek bize dört yıl için yeniden görev verdi. Bunun için tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; hiç merak etmesinler, emanet ehil ellerde. Seçimlerde meslek komitelerimize 72 eski üyemizin yanında 55 yeni üye dahil oldu. Komitelerde yenilenme oranı yüzde 43’ü buldu. Meclisimizde ise 34 üyemiz aynen devam ederken aramıza 20 yeni arkadaşımız katıldı. Meclis üyesi sayımız Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık Komitesi’nin kontenjanı bir üye arttığı için 54’e yükseldi. Meclis’teki değişim oranı yüzde 37 oldu. Yönetim kurulumuzda ise 1 arkadaşımız değişti. Yüzde 40’a yakın oranda yenilenen bir Meclis’le yeni döneme adım atmış bulunuyoruz. Borsamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’ diye konuştu.Borsa olarak yeni dönemi ‘teknoloji, tasarım ve insan’ odaklı bir çalışma dönemi ilan ettiklerini söyleyen Kestelli, ‘Sektörün dijital dönüşümü yani Tarım 4.0, küresel elektronik ticaretinin saygın bir parçası haline gelmek, genç nüfusun tarımda kalması için projeler üretmek, geleneklerimizi korurken sektör için katma değer yaratan yatırımlara yenilerini eklemek, coğrafi işaret, patent vs. gibi katma değer yaratıcı girişimlerde derinleşmek ve yeni dönemde gençlere, çocuklara ve özellikle dezavantajlı kesimler başta olmak üzere daha çok insana dokunacağımız projeler üretmek, önceliklerimiz olacak’ dedi.Borsa organları şu isimlerden oluştu:Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: Moiz Hemsi, Salih Nejat İblar, Yurtcan Biryol, Mustafa Atınç, Müfit Uz, Aydın Öztürkmen.Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: Hakan Cay, Giovanni Cem De Andria, Sinan Abdurrahman Çelikkaya, Hayrettin Kıran, Rifat Acırgan, Yusuf Emre Bozkurt.TOBB Delegeleri Asil Üyeler: Şükrü Barış Kocagöz, Ömer Gökhan Tuncer, Ercan Korkmaz, Bülent Arman, Bülent Uçak, Şeref İyiuyarlar, Özhan Şen, Tayfur Akın, Erol Avni Bozkurt, Mehmet Alp, Halil Tepeli, Sebahettin Dumlu, Bülent Öztürk, Gürkan Gürel, Nihat Sağır, Aydın Arıkök, Ayhan Ömeroğlu.TOBB Delegeleri Yedek Üyeler: Tolga Uğurel, Sonnur Kırmızıoğlu, Ömer Perşembe, Derya Pala, Murat Şenay, Adem Egi, Murat Eser, Erdem Barış Kılıç, Umut Okan, Erdem Baltacı, Burak Balcı, Ferit Güler, Mustafa Elmas, Veli Yüksel, Eren Aka, Ali Özkanlı, Mehmet Emin Halıcıoğlu.