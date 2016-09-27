“İtfaiye Haftası” İzmir’de coşku ve heyecanla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 26 Eylül–2 Ekim tarihleri arasındaki hafta kapsamında, kent genelinde etkin bir program hazırladı. İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda İzmir İtfaiyesi’nin çocuklar için hazırladığı oyun parkurları ilgi odağı oldu. Şişme tırmanma-dağcılık duvarı, kaydıraklı itfaiye arasözü çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. İtfaiye şeflerinin kontrolleri eşliğinde parkurların keyfini çıkaran çocuklar, doyasıya eğlenip heyecanı en üst seviyede hissetti.



“İtfaiye Çocuk Kulübü” etkinlikleri kapsamında her gün saat 17.00 ile 20.30 arasında faaliyet gösteren oyun parkurları, Bornova Aşık Veysel ile Bostanlı Reskeasyon alanlarında çocuklarla buluşacak.





İtfaiyeciler yarışacak



İzmir’in “kahraman” itafiyecileri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda bir de yarışma gerçekleştirecek. Er, şoför, paramedik, dalgıç, karargah ve diğer itfaiye personellerinin katılımıyla gerçekleşecek şenlikler, 6 etap yarışmadan oluşacak. 15.50 ve 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek yarışlarda itfaiye personelleri, 100 metre koşu yarışı, tava söndürme yarışı, balyoz ile lastik düşürme yarışı, halat çekme yarışı gibi platformlarda yeteneklerini gösterecek.





“Sizinle gurur duyuyoruz”



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kentlere örnek gösterilen İtfaiye teşkilatı, “İtfaiye Haftası” nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ı makamında ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İtfaiye Daire Başkanı Serdar Yücel ve itfaiyecilerden oluşan heyet, çiçeklerle katıldıkları ziyarette gururlarını Başkan Vekili Dr. Aydoğan ile paylaştılar.



İzmir İtfaiyesi’nin her türlü yangında, afette ve kurtarmada yüzlerini ağarttığını söyleyen Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, “Bazı meslekler vardır, fedakarlık gerektirir. Siz de canınızı ortaya koyuyorsunuz. Tüm fedakarlıklarından, başarılı çalışmalarından dolayı itfaiyemizi kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.



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