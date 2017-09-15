İZBAN istasyonunda intihar!

İzmir'in Buca İlçesi'nde, İZBAN treninin önüne atladığı iddia edilen 40 yaşındaki Serdar İkiz, yaşamını yitirdi

İZBAN istasyonunda intihar!

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Şirinyer İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Serdar İkiz, iddiaya göre intihar etmek amacıyla Cumaovası- Aliağa seferini yapan trenin önüne atladı. İstasyondaki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İkiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Serdar İkiz'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre duran, Aliağa yönüne yapılan seferler, yapılan çalışmanın ardından yeniden normale döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izban intihar #izban #izmir
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