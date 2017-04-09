İZBAN rekoru

İZBAN, geçen Mart ayında 8 milyon 349 bin 151 yolcu taşıyarak rekor kırdı

Karşıyaka ve Konak tramvaylarının açılması, İZBAN’ın Selçuk’a doğru yol alması, İzmir Metro’nun Narlıdere, Buca ve Bornova Merkez yönlerinde uzamasıyla çok kısa bir sürede 250 kilometrelik raylı sistem ağına sahip olacak İzmir toplu ulaşımında da rekorlu günler başladı. Yılın ilk yolcu taşıma rekoru, Aliağa-Tepeköy arasındaki 110 kilometrelik hat üzerinde 38 istasyonu ve 239 vagonuyla metro standartlarında banliyö hizmeti veren İZBAN’dan geldi. İZBAN, Mart ayında tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı ve bir aylık zaman dilimi içerisinde toplam 8 milyon 349 bin 151 yolcu taşıdı.





30 Ağustos 2010 tarihinde İzmir’de hizmete giren İZBAN, geçen 6,5 yıllık sürede toplam 442 milyon 781 yolcu taşıdı. Dünyanın en hızlı büyüyen raylı sistem işletmelerinden biri olan ve gelişimi sadece ülkemizde değil uluslararası platformda bile dikkatle izlenen İZBAN, böylelikle 6,5 yılda İzmir nüfusunun yaklaşık 100 katı kadar yolcu taşımış oldu. Torbalı hattındaki 6 istasyonun açılmasıyla birlikte hat uzunluğu 80 kilometreden 110 kilometreye yükselen İZBAN, kat edilen kilometre açısından da önemli rakamlara ulaştı. Toplam 31 milyon 667 bin kilometreye ulaşan İZBAN trenleri, böylelikle 6,5 yılda dünyanın çevresini yaklaşık 800 kez kadar dönecek kadar yolu geride bıraktı. İZBAN, çok kısa bir süre sonra Selçuk’a kadar uzayacak. Selçuk ile birlikte İZBAN’ın hat uzunluğu 136 kilometreye çıkacak. Hemen ardından ise Bergama hattı çalışmaları başlayacak. Bu hattın da devreye girmesiyle İZBAN, 180 kilometrelik uzunluğuyla ülkemizin en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemi unvanını elde edecek.

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