İzmir Adliyesi'nde gaz kaçağı

İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken, meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenenler oldu. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı

Şefika Bal- Pois ekipleri ve adliye çalışanlarından alınan bilgiye göre, adliye çalışanları önce bir koku duyduklarını ama ciddi birşey olmadıklarını dile getirdiler. Kokunun artmasıyla beraber korkmaya başlayan çalışanlar yapılan anons ile dışarıya çıkartıldılar. 'Gaz kaçağı var' anonsunun ardından onlarca çalışanın dışarıya akın etmesinin ardından olay yerine birçok polis ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Birçok ambulans ve takviye polis ekipleri olay yerine intikal etti. Tahliye işlemi başlatıldı ve olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.