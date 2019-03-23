İzmir ASKF'den Başkan Atila'ya teşekkür plaketi

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti. Yatkın, Başkan Atila'ya 5 yıl boyunca amatör spora sağladığı destekler için plaket vererek teşekkür etti.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rasim Alkışlar, Mustafa Sevgilioğlu, Eray Büyük ile Aytaç Kaygil Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı makamında ziyaret etti. Başkan Atila'nın amatör spora verdiği desteğin hiç bir zaman unutulmayacağını söyleyen Yatkın, plaket vererek teşekkür etti. Yatkın, "5 yıl içinde gerek sportif gerekse tesis yönünden olsun her yönden amatör kulüplerin yanında oldunuz. Benim gönlümde de taht kurdunuz. İnşallah ileride sizi daha iyi yerlerde göreceğiz" dedi.



Görev süresince özellikle başta spor olmak üzere birçok alanda yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Olgun Atila da şöyle konuştu: "Ben size bugüne kadar gösterdiğiniz katkı ve desteklerden ötürü çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde kendimizi hiçbir zaman yalnız hissetmedik. Spora emek veren sizler gibi çok değerli insanlar var. İnşallah Türk futbolu, Türk sporu hak ettiği yere gelecektir. Biz de burada daha fazla futbol sahası, basketbol sahası yapalım, çocuklarımız saporla sanatla daha çok ilgilensin kötü alışkanlıklardan uzaklaşsınlar diye çalıştık."