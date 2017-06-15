İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde tartışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP ve AK Parti grupları arasında "Kuş Cenneti" konusu yüzünden tartışma çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yönetildi.



Toplantının dilek ve temenniler bölümünde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki Kuş Cenneti protokolünün iptali konusu gündeme geldi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Bakanlığın Kuş Cenneti'ne 1993 yılından bu yana 60 milyon liradan fazla yatırım yaptığını belirterek, "Sözleşmenin süresi dolmuş protokol yenilenmemiştir. Başkan Kocaoğlu'nun konuşmaları oldukça sert, dozu fazla bir açıklama olmuştur. Burada önemli olan bir hizmet yarışıdır. Merkezi idare ve hükümete yönelik sert açıklamalar bir algı operasyonu ve kriz çıkarma amacı taşımaktadır. Bir protokol imzalanmış ancak yapılan sürenin sonunda vaatler yerine gelmediği gibi ortaya çıkan tablodan kimse memnun olmamıştır. Bakanlık tasarrufunu kullanıp burayı yeniden almıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar için sizlere teşekkür ediyoruz. Üzülerek söylüyoruz ki ortada övünülecek bir şey yok." dedi.



Başkan Kocaoğlu ise Doğan'ın Bakanlığın yaptığını söylediği yatırımlarının toplamının 3 milyon lirayı aşmadığını belirtti. Bunun üzerine Doğan, belediyenin konuyla ilgili yeterince çalışmadığını ifade ederek "İzmir Büyükşehir Belediyesi burayı iyi idare edememiştir. Burada da aynı belediye icraatları gibi 'cek cak' ifadeler kullanılmıştır" diye konuştu.



AK Partili Doğan'a CHP Grup Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Aydoğan'ın olaya karışmasına ise AK Partili Ali Kökoğuz tepki verince tartışma büyüdü.



Tartışma büyüyünce kürsüden inmeyen Kocaoğlu oturumu kapattı.









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